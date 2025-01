Wall Street: les chiffres de l'emploi sèment le doute information fournie par Cercle Finance • 10/01/2025 à 15:16









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse vendredi matin, le chiffre supérieur aux attentes des emplois créés aux Etats-Unis en décembre ayant semé le doute sur les anticipations de baisses de taux de la Réserve fédérale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les indices new-yorkais perdent entre 0,9% et 1,1%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Selon les statistiques officielles publiées ce matin, l'économie américaine a créé 256.000 emplois non-agricoles le mois dernier alors que les économistes n'en prévoyaient que 170.000.



Ces données pourraient inciter la Réserve fédérale à temporiser en matière de baisses des taux.



Alors qu'une majorité d'investisseurs s'attendaient jusqu'ici à ce que la Fed réduise ses taux au mois de juin, la probabilité d'un nouvel assouplissement monétaire cet été n'est plus estimée qu'à 42% selon le baromètre FedWatch du CME Group.



La probabilité d'un 'statu quo' est quant à elle évaluée à près de 44%.



La perspective de voir la Fed baisser ses taux moins rapidement qu'anticipé jusqu'à présent favorise logiquement la hausse des rendements des emprunts d'Etat américain.



Celui des Treasuries à dix ans ressort à plus de 4,78%, revenant ainsi à un plus haut depuis octobre 2023.



En réduisant la probabilité d'une baisse marquée des taux au cours des mois à venir, les chiffres mensuels de l'emploi américain ont donné un coup de fouet au dollar.



L'euro retombe autour de 1,0250 face au billet vert, un plancher depuis novembre 2022.



Les cours du pétrole se dirigent vers une troisième semaine consécutive de hausse, soutenus par des signes de vigueur de l'activité qui prennent le pas sur les craintes ayant trait à l'évolution des taux d'intérêt.



Le contrat février sur le WTI, grimpe de presque 4% à 76,9 dollars le baril.



Sur l'ensemble de la semaine, pour l'instant réduite à trois séances en raison de la journée d'hommage à Jimmy Carter, le Dow Jones perd 0,2% tandis que le Nasdaq accuse un repli de 0,7%.





