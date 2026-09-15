Wall Street : le cocktail pétrole-taux pèse avant la Fed

Les indices américains ont de nouveau reculé mardi, pénalisés par la poursuite de la hausse du pétrole et des rendements obligataires à la veille de la décision de la Réserve fédérale. A la clôture, le S&P 500 a reculé de 0,45% à 7 585,8 points, le Dow Jones de 0,63% à 52 093,1 points, tandis que le Nasdaq 100 a cédé 0,65% à 28 937,8 points.

La baisse est restée relativement large, l'énergie ( 2,0%) et les matériaux ( 0,2%) faisant partie des rares secteurs à résister, tandis que la consommation discrétionnaire (-2,0%) et plusieurs compartiments sensibles aux taux ont davantage souffert.

Le pétrole a de nouveau été l'un des principaux facteurs de pression, avec un baril en hausse de près de 5% pour atteindre son niveau le plus élevé depuis plus de quatre mois. L'Arabie saoudite a fermé son oléoduc Est-Ouest après des attaques provenant du territoire irakien tandis que plusieurs champs pétroliers ont été arrêtés en Libye sur fond de protestations.

Cette nouvelle poussée du brut entretient les inquiétudes inflationnistes au moment où les marchés anticipent déjà très largement un nouveau resserrement monétaire. Le rendement du Treasury à 10 ans s'est maintenu autour de 5%, un niveau inédit depuis 2007, tandis que les contrats à terme intègrent désormais environ 90% de probabilité d'une hausse de 25 points de base mercredi.

Cette combinaison de pétrole cher et de taux élevés a particulièrement pesé sur les compagnies aériennes, les croisiéristes et les constructeurs de logements.

Quelques poches de résistance sont néanmoins apparues dans la technologie (-0,5%), les semi-conducteurs rebondissant après leur net recul de lundi. AMD a progressé de plus de 2%, tandis que Nvidia ( 0,5%) a légèrement avancé dans le sillage de nouvelles annonces liées à ses partenariats dans l'intelligence artificielle. Les logiciels ont en revanche rendu une partie de leurs gains de la veille.

Les valeurs liées aux cryptomonnaies ont également pesé après que le Sénat américain a bloqué l'avancée du Clarity Act, retardant la mise en place d'un cadre réglementaire fédéral plus complet pour les actifs numériques. Le Bitcoin a perdu plus de 2%, tandis que Circle a chuté de plus de 11%, Coinbase d'environ 10% et Robinhood de plus de 3%.

L'attention se tourne désormais vers la décision de la Fed mercredi soir, qui sera particulièrement surveillée après la remontée simultanée du pétrole, des anticipations d'inflation et des taux longs. Au-delà de la décision sur les taux, c'est surtout la rhétorique de son président, Kevin Warsh, qui sera scrutée, alors que les doutes grandissent quant à son engagement dans la lutte contre l'inflation.