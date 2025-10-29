 Aller au contenu principal
Nikkei 225
51 372,89
+2,30%
Wall Street Journal - 29 octobre
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 06:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Amazon AMZN.O a annoncé 14 000 suppressions d'emplois , dans le cadre d'une réduction prévue allant jusqu'à 30 000 emplois administratifs, soit environ 10 % de ses effectifs.

- Barclays BARC.L a accepté d'acheter Best Egg pour 800 millions de dollars, misant sur le crédit à la consommation aux États-Unis dans le cadre de la tentative du directeur général C.S. Venkatakrishnan de relancer l'action de la banque britannique.

- Paramount PSKY.O a signé un bail de 10 ans pour 285 000 pieds carrés aux 1888 Studios à Bayonne, New Jersey.

- Amazon Web Services AMZN.O prévoit d'investir 5 milliards de dollars supplémentaires en Corée du Sud au cours des six prochaines années pour construire de nouveaux centres de données d'intelligence artificielle dans le pays.

- Le président Trump a déclaré que les États-Unis prévoyaient de réduire les droits de douane sur la Chine en échange d'une coopération dans la lutte contre l'exportation de produits chimiques utilisés pour produire du fentanyl.

- La Maison Blanche a licencié tous les membres de la Commission des beaux-arts, une agence fédérale indépendante qui serait chargée d'examiner certains des projets de construction du président Trump.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AMAZON.COM
229,2500 USD NASDAQ +1,00%
BARCLAYS
403,550 GBX LSE +1,98%
PARAMOUNT SKYD RG-B
16,2100 USD NASDAQ -2,14%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

  Le consentement en passe d'entrer dans la définition pénale du viol
    Le consentement en passe d'entrer dans la définition pénale du viol
    information fournie par AFP 29.10.2025 07:27 

    "Une avancée historique" pour bâtir une "culture du consentement": le Parlement s'apprête à entériner mercredi une modification majeure du code pénal en intégrant la notion de consentement à la définition du viol, fruit d'un long processus législatif transpartisan.

  • Geert Wilders lors du dernier débat précédant les élections à la Chambre des représentants, à La Haye
    Législatives aux Pays-Bas à valeur de test sur la montée du populisme européen
    information fournie par Reuters 29.10.2025 07:15 

    par Stephanie van den Berg Les Néerlandais sont appelés aux urnes mercredi pour des élections législatives anticipées lors desquelles ils ont le choix entre appuyer la politique anti-immigration du populiste Geert Wilders, qui a provoqué la chute de la coalition

  AMUNDI SA : La tendance baissière peut reprendre
    AMUNDI SA : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 29.10.2025 07:14 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent

  VIRIDIEN (ex CGG) : Les signaux haussiers sont intacts
    VIRIDIEN (ex CGG) : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 29.10.2025 07:13 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel

