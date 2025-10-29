Wall Street Journal - 29 octobre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Amazon AMZN.O a annoncé 14 000 suppressions d'emplois , dans le cadre d'une réduction prévue allant jusqu'à 30 000 emplois administratifs, soit environ 10 % de ses effectifs.

- Barclays BARC.L a accepté d'acheter Best Egg pour 800 millions de dollars, misant sur le crédit à la consommation aux États-Unis dans le cadre de la tentative du directeur général C.S. Venkatakrishnan de relancer l'action de la banque britannique.

- Paramount PSKY.O a signé un bail de 10 ans pour 285 000 pieds carrés aux 1888 Studios à Bayonne, New Jersey.

- Amazon Web Services AMZN.O prévoit d'investir 5 milliards de dollars supplémentaires en Corée du Sud au cours des six prochaines années pour construire de nouveaux centres de données d'intelligence artificielle dans le pays.

- Le président Trump a déclaré que les États-Unis prévoyaient de réduire les droits de douane sur la Chine en échange d'une coopération dans la lutte contre l'exportation de produits chimiques utilisés pour produire du fentanyl.

- La Maison Blanche a licencié tous les membres de la Commission des beaux-arts, une agence fédérale indépendante qui serait chargée d'examiner certains des projets de construction du président Trump.