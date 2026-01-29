 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street Journal - 29 janvier
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 08:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude. - Le deuxième producteur de pétrole russe Lukoil LKOH.MM a déclaré avoir accepté de vendre la plupart de ses actifs étrangers d'une valeur totale d'environ 22 milliards de dollars à la société américaine de capital-investissement Carlyle Group

CG.O , sous réserve de l'approbation du gouvernement américain. - Tesla TSLA.O a déclaré qu'elle investirait 2 milliards de dollars dans la société privée d'intelligence artificielle xAI d'Elon Musk, après que les actionnaires ont exprimé des avis mitigés sur cette décision. - La branche logistique d'Alibaba 9988.HK prévoit de fusionner son unité de conduite autonome avec une société chinoise de robovan, créant ainsi une activité évaluée à environ 2 milliards de dollars. - Le milliardaire Barry Diller, investisseur dans les médias et la technologie, a approché Warner Bros. Discovery WBD.O l'année dernière, exprimant son intérêt pour l'achat de CNN.

Fusions / Acquisitions
Véhicules électriques

Valeurs associées

ALIBABA GRP
18,648 EUR Tradegate +1,28%
ALIBABA GRP
22,0760 USD OTCBB -2,32%
Gaz naturel
7,46 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
69,59 USD Ice Europ +1,24%
Pétrole WTI
64,35 USD Ice Europ +1,31%
TESLA
431,4600 USD NASDAQ +0,13%
THE CARLYLE GRP
60,5150 USD NASDAQ +0,32%
WARNER BROS RG-A
27,9900 USD NASDAQ -0,29%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank