Wall Street Journal - 29 janvier

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude. - Le deuxième producteur de pétrole russe Lukoil LKOH.MM a déclaré avoir accepté de vendre la plupart de ses actifs étrangers d'une valeur totale d'environ 22 milliards de dollars à la société américaine de capital-investissement Carlyle Group

CG.O , sous réserve de l'approbation du gouvernement américain. - Tesla TSLA.O a déclaré qu'elle investirait 2 milliards de dollars dans la société privée d'intelligence artificielle xAI d'Elon Musk, après que les actionnaires ont exprimé des avis mitigés sur cette décision. - La branche logistique d'Alibaba 9988.HK prévoit de fusionner son unité de conduite autonome avec une société chinoise de robovan, créant ainsi une activité évaluée à environ 2 milliards de dollars. - Le milliardaire Barry Diller, investisseur dans les médias et la technologie, a approché Warner Bros. Discovery WBD.O l'année dernière, exprimant son intérêt pour l'achat de CNN.