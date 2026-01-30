 Aller au contenu principal
"Partenariat revitalisé" : un an après une rupture brutale, la France et le Tchad renouent
information fournie par Boursorama avec Media Services 30/01/2026 à 13:23

La présidence tchadienne cherche avec coopérer avec la France dans les domaines de l'énergie, du numérique, de l'agriculture, de l'élevage, de l'éducation et de la culture.

Emmanuel Macron et Idriss Déby à Paris, le 29 janvier 2026. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le président du Tchad Mahamat Idriss Déby Itno et son homologue français Emmanuel Macron ont relancé jeudi 29 janvier les relations entre les deux pays, un an après la rupture des accords militaires entre les deux pays.

"Nous avons la responsabilité de préserver les acquis, tirer les enseignements du passé et générer des nouvelles ambitions conformes aux attentes et intérêts de nos peuples respectifs", a déclaré Idriss Déby dans un communiqué publié par la présidence tchadienne jeudi soir. Les deux chefs d'État "ont affirmé l'ambition d'un partenariat revitalisé ", a affirmé l'Élysée de son côté.

Les liens entre le Tchad et l'ancienne puissance coloniale n'avaient cessé de se dégrader depuis la rupture soudaine par N'Djamena de l'accord de défense liant les deux pays en novembre 2024 .

"La redynamisation de la coopération économique est une priorité", a affirmé la présidence tchadienne, citant les domaines de l'énergie, du numérique, de l'agriculture, de l'élevage, de l'éducation et de la culture .

"Le prisme n'est plus sur le sécuritaire"

Une vision partagée par la France, pour qui "le prisme n'est plus sur le sécuritaire mais sur les dynamiques d'investissements et d'échanges culturels", a indiqué l'Élysée.

Les deux présidents ont également abordé la situation au Soudan, où le conflit opposant depuis avril 2023 l'armée aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) a tué plusieurs dizaines de milliers de personnes et en a déplacé plus de 12 millions selon l'ONU, dont près d'un million au Tchad.

Selon la présidence française, les deux présidents ont "exhorté" les belligérants "à mettre en œuvre la trêve humanitaire proposée par le Quad" -groupe de médiateurs réunissant États-Unis, Égypte, Arabe saoudite et Émirats arabes unis, appelant de leurs vœux "un environnement international propice à une résolution du conflit". Le Tchad, qui partage une frontière de plus de 1.300 kilomètres avec le Soudan, dénonce des atteintes à son intégrité territoriale après la mort de deux de ses soldats fin décembre puis sept autres dans une incursion des FSR mi-janvier.

En mai 2024 se sont achevées à N'Djamena trois années de transition avec l'élection de Mahamat Idriss Déby, porté au pouvoir par une junte militaire après la mort de son père Idriss Déby tué par des rebelles au front. Menacé par des offensives rebelles, Déby père avait pu compter sur l'appui de l'armée française pour repousser celles-ci en 2008 puis en 2019.

