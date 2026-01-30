 Aller au contenu principal
Exxon-Bénéfice ajusté en baisse en 2025, le T4 meilleur que prévu
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 13:26

Exxon Mobil a fait état vendredi d'un bénéfice ajusté en baisse pour l'ensemble 2025 mais supérieur aux attentes de Wall Street pour le quatrième trimestre, une production pétrolière à ‍moindre coût dans le bassin permien et en Guyane ayant contribué à améliorer les résultats du premier producteur pétrolier américain.

La major a annoncé que son bénéfice ajusté pour le trimestre d'octobre à décembre s'élevait à 1,71 dollar par action, dépassant ‌ainsi l'estimation à 1,68 dollar par action, selon les données LSEG.

"Nous tirons davantage de valeur de chaque baril et de chaque molécule que nous produisons et nous mettons en place des plateformes de croissance à grande échelle, ​créant ainsi une longue période de croissance rentable jusqu'en 2030 et au-delà", a déclaré Darren Woods, président-directeur général d'Exxon, ⁠dans un communiqué.

La production annuelle en amont a atteint son plus haut niveau depuis plus de 40 ans, a indiqué le groupe.

Les bénéfices des producteurs de pétrole ont été sous pression tout ⁠au long de l'année 2025, l'offre excédentaire ‍sur le marché du brut ayant fait chuter les contrats à terme sur le ⁠Brent de 19% l'année dernière.

Le bénéfice ajusté d'Exxon pour l'ensemble de l'année 2025 a toutefois diminué dans une moindre mesure, de 10%, la société s'étant concentrée sur la réduction des coûts.

Lors d'une conférence téléphonique avec les analystes prévue vendredi, Darren Woods ​devra probablement répondre sur la manière dont l'entreprise envisage un retour au Venezuela, après à la capture et à la destitution du président vénézuélien Nicolas Maduro par Washington au début du mois. Le président américain Donald Trump a exhorté les entreprises ⁠américaines à investir des milliards de dollars dans le pays afin de relancer l'industrie pétrolière.

Lors d'une réunion ​à la Maison blanche avec Donald Trump et d'autres dirigeants pétroliers, Darren Woods a ​qualifié le pays d'"ininvestissable", expliquant que ​l'entreprise avait besoin de protections pour ses investissements, ses actifs ayant déjà été expropriés à deux reprises.

L'entreprise reste ouverte à ​l'idée de se rendre dans le pays avec une équipe ⁠technique afin d'étudier les différentes options, a rapporté Reuters, citant une source proche de la direction d'Exxon.

L'année dernière, Exxon a versé 17,2 milliards de dollars (14,42 milliards d'euros) de dividendes et racheté pour 20 milliards de dollars d'actions l'an dernier. L'entreprise a indiqué son intention de poursuivre ces rachats pour un montant équivalent jusqu'en 2026.

Dans un aperçu de ses résultats publié en début de mois, ‌le groupe a indiqué que l'amélioration des marges dans le secteur du raffinage pourrait contribuer à augmenter ses bénéfices du quatrième trimestre de 300 millions à 700 millions de dollars. Exxon a également signalé des dépréciations d'actifs totalisant environ 1,7 milliard de dollars.

Les dépenses d'investissement d'Exxon se sont élevées à 29 milliards de dollars l'an dernier. Le producteur pétrolier a indiqué que ses investissements cette année se situeraient entre 27 et 29 milliards de dollars.

(Rédigé par Sheila Dang à Houston ; version française ‌Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

