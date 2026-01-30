 Aller au contenu principal
Chevron: Bénéfice au-dessus des attentes au T4, envisage des investissements au Venezuela
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 13:24

Le logo de Chevron à Caracas, Venezuela

par Sheila Dang

Chevron a fait état vendredi d'un bénéfice en baisse au quatrième trimestre, mais au-dessus des attentes, la major américaine s'étant concentrée sur la réduction des coûts et l'amélioration de ‍l'efficacité de ses opérations pour faire face à la baisse des prix du brut en 2025.

Au quatrième trimestre, le bénéfice ajusté s'est établi à 1,52 dollar (1,27 euro) par action, dépassant ainsi l'estimation LSEG, qui était de 1,45 dollar par action, et après 2,06 dollars ‌il y a un an.

Le groupe, le seul producteur de pétrole américain actuellement présent au Venezuela, est sous les projecteurs après la capture et la destitution par les États-Unis de l'ancien dirigeant du pays Nicolas Maduro au début du mois. ​Chevron a également déclaré vendredi évaluer d'autres opportunités dans le pays.

Chevron a déclaré que le Venezuela recèle un potentiel important ⁠à long terme.

"Nous faisons partie intégrante du passé du Venezuela depuis plus d'un siècle. Nous restons engagés envers son présent. Et nous sommes prêts à l'aider à bâtir un avenir meilleur tout en renforçant la ⁠sécurité énergétique et régionale des États-Unis", a déclaré ‍son directeur général Mike Wirth dans un communiqué.

La major produit actuellement 250.000 barils équivalent pétrole ⁠par jour au Venezuela et pourrait augmenter ce chiffre de 50% d’ici 18 à 24 mois grâce à des autorisations supplémentaires du gouvernement américain, a déclaré Eimear Bonner, directrice financière de Chevron, lors d’une interview.

Elle réitérait des propos tenus lors d'une réunion à la ​Maison blanche entre le président américain Donald Trump et des dirigeants du secteur pétrolier, organisée plus tôt ce mois-ci.

Eimear Bonner a ajouté que l'entreprise adopterait une approche prudente en matière de dépenses lors de l'évaluation des possibilités d'investissement.

"Alors que nous recherchons des opportunités de ⁠croissance, nous resterons rigoureux dans notre gestion du capital, comme nous l’avons toujours été", a-t-elle déclaré.

L'administration américaine a ​allégé certaines sanctions contre le Venezuela jeudi, dans le but de relancer la production pétrolière ​du pays.

LA PRODUCTION TOTALE DE PÉTROLE ​EST RESTÉE STABLE AU T4

La production pétrolière totale de Chevron s'est élevée à 4 millions de barils équivalent pétrole par jour au ​cours du quatrième trimestre, un chiffre stable par rapport au précédent, ⁠mais en hausse sur un an après le rachat de Hess.

L'entreprise a indiqué que ses performances étaient solides au Kazakhstan, dans le bassin permien et dans le golfe du Mexique (États-Unis).

Chevron a versé 12,8 milliards de dollars de dividendes en 2025 et a racheté pour 12,1 milliards de dollars d'actions, soit la limite inférieure des prévisions de la société, qui se situaient entre 10 et 20 milliards de dollars.

Chevron ‌prévoit une croissance de sa production de 7% à 10% en 2026, stimulée notamment par des projets en Guyana et dans le golfe du Mexique.

Les bénéfices des activités en amont ont chuté de 30% sur un an pour s'établir à 3 milliards de dollars au quatrième trimestre.

Les bénéfices des activités en aval se sont élevés à 823 millions de dollars, contre une perte de 248 millions de dollars précédemment. L'entreprise a constaté une hausse des marges sur les ventes de produits raffinés.

(Rédigé par Sheila Dang à Houston ; version ‌française Etienne Breban ; édité par Augustin Turpin)

Dividendes
Venezuela

