Wall Street Journal - 17 mars

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Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Le directeur général de Warner Bros Discovery WBD.O , David Zaslav, pourrait percevoir plus de 800 millions de dollars en indemnités de départ et autres paiements après l'acquisition de la société de médias par son rival Paramount PSKY.O , a déclaré Warner dans un document d'information sur les valeurs mobilières.

- Les travailleurs d'une usine essentielle de transformation du bœuf - l'usine de Greeley, au Colorado, appartenant à JBS - se sont mis en grève, étouffant la production à un moment où les prix de la protéine atteignent des sommets.

- La société de self-stockage Public Storage PSA.N a accepté d'acquérir National Storage Affiliates NSA.N dans le cadre d'une transaction en actions de 5,63 milliards de dollars.

- Nebius a conclu un accord de cinq ans d'une valeur d'environ 27 milliards de dollars pour fournir une capacité d'infrastructure d'IA à Meta META.O , qui continue d'enregistrer une hausse de la demande pour ses centres de données informatiques.

- Target TGT.N prévoit de s'appuyer fortement sur l'intelligence artificielle et la technologie améliorée pour aider à relancer son activité après des années de faibles performances, a déclaré le directeur de l'information et des produits, Prat Vemana.

- Les dirigeants d'OpenAI préparent un pivot stratégique majeur qui permettra à l'entreprise de se concentrer sur les outils de codage et les clients commerciaux.