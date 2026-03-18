Guerre au Moyen-Orient: les conséquences économiques mondiales

Des pompes à balancier sur le champ pétrolier d'Inglewood à Los Angeles, en Californie, le 17 mars 2026 ( AFP / Patrick T. Fallon )

Voici les dernières évolutions économiques mondiales mercredi vers 09H00 GMT, alors que la guerre au Moyen-Orient entre dans son 19e jour:

Les cours du pétrole reculent

Les prix du pétrole reculent mercredi, avec la reprise partielle des exportations irakiennes de brut bloquées par la paralysie du détroit d'Ormuz, tandis que les Bourses évoluent dans le vert avant les réunions de la Fed et de la BCE.

Vers 8H20 GMT, le baril de West Texas Intermediate (WTI), référence américaine perdait 1,20% à 102,18 dollars. Le baril de Brent de la mer du Nord, référence du marché mondial, cédait 2,62% à 93,69 dollars.

"La région se réorganise face à l'éventualité d'un conflit prolongé", explique Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquote Bank.

L'Irak a annoncé mercredi la reprise d'une fraction de ses exportations pétrolières, soit 250.000 barils de pétrole par jour, acheminés par oléoduc jusqu'à un port turc, après un accord avec les autorités du Kurdistan autonome irakien.

Ces dernières étaient jusque-là bloquées par la quasi-paralysie du stratégique détroit d'Ormuz depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, qui a fait flamber les prix du pétrole ces deux dernières semaines.

Par ailleurs, le déblocage des 400 millions de barils issus des réserves stratégiques des pays de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), a débuté, avec l'ouverture cette semaine des stocks japonais, et devrait s'accélérer vers la fin du mois.

Ouverture en hausse des Bourses européennes

Les Bourses européennes ont ouvert en petite hausse mercredi, tandis que les taux d'intérêt des dettes souveraines européennes baissaient, alors que les cours du pétrole baissent ou se stabilisent.

Vers 8H20 GMT, Paris prenait 0,72%, Londres 0,27% et Francfort 0,61%. Milan 0,51%. En Asie, Tokyo a pris 2,86% et Séoul 5,04%. Hong Kong a gagné 0,69%.

Bourses d'Asie optimistes, guettant la Fed

A la Bourse de Tokyo, l'indice vedette Nikkei a clôturé en nette hausse de 2,86% à 55.239,40 points, et l'indice élargi Topix de 2,49%.

A la Bourse de Séoul, l'indice Kospi a bondi de plus de 5%. Taipei a grimpé de 1,51%, Sydney de 0,31%. L'indice hongkongais Hang Seng prenait 0,80% vers 06H30 GMT.

L'Irak reprend une fraction de ses exportations pétrolières

L'Irak a annoncé mercredi la reprise d'une fraction de ses exportations pétrolières, soit 250.000 barils de pétrole par jour (bpj) acheminés par oléoduc jusqu'à un port turc, après un accord avec les autorités du Kurdistan autonome irakien.

Avec la guerre au Moyen-Orient déclenchée le 28 février par l'offensive israélo-américaine contre l'Iran, l'Irak membre fondateur de l'Opep avait totalement cessé ses exportations - totalisant d'ordinaire quelque 3,5 millions bpj - et les autorités cherchaient des alternatives au détroit d'Ormuz rendu quasiment impraticable par l'Iran.

Le Sri Lanka veut débrancher les véhicules électriques la nuit

La guerre au Moyen-Orient met en danger l'approvisionnement en hydrocarbures du Sri Lanka, conduisant le gouvernement à prier les propriétaires de véhicules électriques de les débrancher la nuit pour éviter des pics de consommation de ses centrales.

L'essentiel de la production d'électricité nocturne du pays repose sur des installations au charbon et surtout au gazole, que les autorités rationnent depuis dimanche en raison des retards de livraison du pétrole qu'elles importent de la région du Golfe.

Séoul sécurise des approvisionnements de brut

La Corée du Sud va recevoir 18 millions de barils de pétrole supplémentaires en provenance des Émirats arabes unis, a annoncé mercredi Séoul. Environ 70% des importations de pétrole brut du pays transitent par le détroit d'Ormuz, quasi-paralysé depuis le début du conflit.

Ils livreront le pétrole par des "canaux d'approvisionnement diversifiés", a précisé Kang Hoon-sik, chef de cabinet du président, sans donner plus de détails sur l'itinéraire. Les Emirats possèdent certaines infrastructures portuaires au-delà d'Ormuz, permettant d'éviter le transit par le détroit.

Décision de la Fed à l'heure où la guerre ravive l'inflation

Le bâtiment de la Réserve fédérale américaine à Washington, le 15 mars 2026 ( AFP / Annabelle GORDON )

La Réserve fédérale américaine (Fed) devrait montrer mercredi qu'elle n'est pas prête à assouplir ses taux d'intérêt, la guerre au Moyen-Orient balayant l'espoir de voir bientôt l'inflation rentrer dans le rang.

"Wait and see." Ces mots risquent de ponctuer la conférence de presse du président de la Fed, Jerome Powell, à partir de 18H30 GMT.

Les investisseurs s'attendent par ailleurs désormais à un probable statu quo sur les taux directeurs jeudi à l'issue des réunion de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque d'Angleterre.

Ormuz paralysé: réunion de crise à Londres sur la sécurité des navires

L'Organisation maritime internationale (OMI) débute mercredi à Londres une session de deux jours convoquée à la dernière minute, consacrée à la situation dans le détroit d'Ormuz, où 20.000 marins sont actuellement bloqués sur 3.200 navires à cause de la guerre au Moyen-Orient.

Cette réunion pourrait aboutir jeudi au vote de résolutions sur la sécurité des marins, leur réapprovisionnement ou la nécessité d'évacuer les bateaux bloqués, de la part des Etats membres de cette agence de l'ONU chargée de la sécurité du secteur maritime.

L'industrie pétrochimique réduit la cadence au Japon et en Corée du Sud

Des réservoirs de stockage dans une raffinerie de pétrole à Kawasaki, dans la préfecture de Kanagawa, le 17 mars 2026 au Japon ( AFP / Yuichi YAMAZAKI )

Des entreprises pétrochimiques au Japon et en Corée du Sud se voient forcées de réduire leur production car le conflit au Moyen-Orient tarit l'offre de naphta, dérivé pétrolier crucial pour la fabrication de plastiques. Elles dépendent des pays du Golfe pour une grande part de leurs approvisionnements.

Déjà, les tensions apparaissent: le japonais Mitsui Chemicals a réduit sa production d'éthylène depuis la semaine dernière dans deux usines en raison d'inquiétudes concernant l'approvisionnement en naphta, a déclaré un porte-parole à l'AFP.

L'Iran sélectionne les pétroliers autorisés dans le détroit

Le navire indien Nanda Devi, transportant du gaz de pétrole liquéfié (GPL), arrive au port de Vadinar, le 17 mars 2026 en Inde, après avoir été autorisé par l'Iran à traverser le détroit d'Ormuz ( AFP / STR )

L'Iran sélectionne les navires de pays "alliés" autorisés à traverser le détroit d'Ormuz, ont montré des données de suivi publiées mardi.

Au moins cinq navires ont emprunté cette voie maritime stratégique en passant par les eaux iraniennes les 15 et 16 mars, selon l'analyse de la société de renseignement maritime Windward.