Arrestation d'un narcotrafiquant lié au meurtre d'un candidat à la présidentielle en Equateur

Photo fournie par le service de presse de l'autorité migratoire colombienne, montrant Angel Aguilar (2e à partir de la gauche) membre du gang Los Lobos, après son arrestation, à Bogota le 18 mars 2026 ( Colombian Migration Office / Handout )

Les autorités colombiennes ont annoncé mercredi l'arrestation du narcotrafiquant équatorien Angel Aguilar, soupçonné d'être commanditaire de l'assassinat à Quito en août 2023 du candidat à la présidence, Fernando Villavicencio.

M. Villavicencio, ancien journaliste qui promettait de mettre fin au narcotrafic et à la corruption, avait été abattu à la sortie d'un meeting de campagne à Quito, à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle dont il était l'un des favoris.

Angel Aguilar, connu sous le nom de "Lobo Menor", est arrivé à l'aéroport de Bogota sur un vol en provenance du Mexique et a été aussitôt arrêté, a indiqué mercredi à l'AFP un responsable presse de l'autorité migratoire de Colombie.

Le narcotrafiquant, membre de Los Lobos, principale organisation de trafic de drogue en Equateur, fait l'objet d'une enquête pour "sa présumée participation comme commanditaire" à l'assassinat de Fernando Villavicencio, a précisé l'autorité, dans un communiqué accompagné de photos de M. Aguilar menotté.

Les autorités mexicaines ont également annoncé dans un communiqué l'arrestation d'Angel Aguilar, "avec la collaboration en matière de renseignement de la police nationale colombienne".

Le président colombien Gustavo Petro s'est félicité sur X de la capture de "l'un des plus grands assassins au monde". "Ce résultat (...) confirme l'efficacité de la coopération trilatérale entre la Colombie, l'Equateur et le Mexique", a affirmé le dirigeant de gauche.

Cette arrestation intervient sur fond de différend diplomatique entre l'Equateur et la Colombie. Dernier épisode en date, M. Petro a accusé le gouvernement équatorien dirigé par Daniel Noboa d'avoir bombardé le territoire colombien près de la frontière entre les deux pays, ce qu'a démenti Quito.

En juillet 2024, la justice équatorienne a condamné à des peines allant jusqu'à 34 ans de prison cinq personnes impliquées dans le meurtre du candidat Villavicencio.

L'auteur des coups de feu a été abattu par les gardes du corps du candidat. Six suspects arrêtés dans les heures ayant suivi le meurtre, des hommes de main de nationalité colombienne, ont été assassinés en prison deux mois plus tard.

Angel Aguilar a été condamné à 20 ans de prison en 2013 pour homicide en Equateur, selon les autorités colombiennes. "Cependant, après avoir purgé la moitié de sa peine en 2022, un juge a accordé à Aguilar une liberté conditionnelle, avantage dont il aurait profité pour commettre une autre série de crimes, y compris hors" de son pays, ont-elles ajouté.