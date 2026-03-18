Netflix prévoit une tournée mondiale de concerts pour "KPop Demon Hunters", selon Bloomberg News

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Netflix NFLX.O prévoit une tournée mondiale de "KPop Demon Hunters", afin de capitaliser sur son film le plus populaire, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec les discussions.

"KPop Demon Hunters" a remporté l'Oscar du meilleur film d'animation dimanche, couronnant un record après être devenu le film le plus regardé de l'histoire de Netflix lors de son lancement en 2025.

Le géant de la diffusion en continu est en train de négocier avec des promoteurs de concerts pour organiser un spectacle en direct comprenant des interprétations des chansons du film, selon le rapport de Bloomberg News.

Les parties ont discuté d'une tournée qui visiterait des dizaines de grandes villes, avec des spectacles dans des arènes d'une capacité de 10 000 à 20 000 personnes, selon le rapport. L'objectif est de se produire dans le monde entier l'année prochaine, avant la sortie de la suite du film d'animation.

Netflix n'a pas encore choisi de promoteur, mais s'est déjà vu offrir des dizaines de millions de dollars en garanties initiales, selon le rapport.

La plateforme de streaming n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Animé par Sony Pictures Animation, le film musical original suit le trio de filles K-pop Huntrix - Rumi, Mira et Zoey - alors qu'elles concilient leur superstar avec leur vie secrète de chasseuses de démons. Les chanteuses EJAE, Audrey Nuna et Rei Ami ont propulsé l'hymne du film, "Golden", à la première place du Billboard Hot 100.

Le film est devenu une référence pour la critique et la saison des récompenses, remportant le prix du meilleur film d'animation et de la meilleure chanson aux 31e Critics Choice Awards, ainsi que le prix du meilleur film d'animation et de la meilleure chanson originale aux 83e Golden Globes.

"Golden" a également obtenu un Grammy pour la meilleure chanson écrite pour un média visuel - le premier Grammy jamais décerné à une chanson de K-Pop.