Wall Street Journal - 11 février
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 07:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- L'investisseur activiste Ancora Holdings a acquis une participation de 200 millions de dollars dans Warner Bros. Discovery WBD.O et s'oppose à l'accord de 72 milliards de dollars avec Netflix NFLX.O . - La FDA a refusé la demande de Moderna MRNA.O de vendre un nouveau vaccin contre la grippe saisonnière, invoquant l'insuffisance des tests comparatifs par rapport au meilleur vaccin disponible sur le marché. - Le Premier ministre canadien Mark Carney a évoqué la demande du président Trump de détenir une participation de 50 % dans le nouveau pont entre Detroit et le Canada. - Les autorités américaines ont envisagé de saisir des pétroliers transportant du pétrole iranien pour faire pression sur Téhéran, mais elles craignent des représailles et un impact sur les marchés pétroliers mondiaux.

- Estée Lauder EL.N a poursuivi Walmart WMT.O pour violation de marque déposée , alléguant la vente de parfums et de produits de soin de la peau contrefaits.

- Les législateurs de la Chambre des représentants ont rejeté la tentative du président Mike Johnson de bloquer les votes sur les résolutions désapprouvant les tarifs douaniers du président américain Trump.

Fusions / Acquisitions
Etats-Unis / Iran

Valeurs associées

ESTEE LAUDER RG-A
101,310 USD NYSE +2,35%
Gaz naturel
3,12 USD NYMEX 0,00%
MODERNA
41,9950 USD NASDAQ +0,11%
NETFLIX
82,1950 USD NASDAQ +0,89%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
10,8300 USD NASDAQ +1,40%
Pétrole Brent
69,37 USD Ice Europ +0,42%
Pétrole WTI
64,51 USD Ice Europ +0,40%
WALMART
126,7200 USD NASDAQ -1,78%
WARNER BROS RG-A
27,8100 USD NASDAQ +2,21%
