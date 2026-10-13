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Wall Street hésite encore malgré une première salve de publications
information fournie par Zonebourse 13/10/2026 à 17:06

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Les principaux indices américains évoluent toujours sans direction claire, malgré une première salve de résultats dans le secteur bancaire. Dans ce contexte, le S&P 500 cède 0,1%, le Dow Jones reste quasiment à l'équilibre, tandis que le Nasdaq 100 recule de 0,5%.

La séance de lundi a été marquée par le repli des valeurs des semi-conducteurs, notamment après l'annonce d'une avancée technologique du chinois ChangXin Memory Technologies (CXMT), susceptible d'intensifier la concurrence sur le marché de la mémoire. La tendance baissière du secteur se prolonge ce mardi.

Cette journée marque également le coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels, avec une première vague importante de publications dans le secteur bancaire.

Goldman Sachs progresse ainsi de 1,5% après avoir dévoilé une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, portée par la solidité de ses activités de conseil en fusions-acquisitions et l'augmentation de ses revenus de trading.

JPMorgan gagne de son côté 0,8% après avoir fait état d'une croissance de son chiffre d'affaires, malgré un bénéfice ajusté par action inférieur aux attentes.

A l'inverse, Wells Fargo cède 1,2%, pénalisé par des revenus nets d'intérêts inférieurs aux prévisions des analystes.

UnitedHealth recule de 1% malgré le relèvement de ses prévisions de bénéfice pour 2026, soutenu par une meilleure maîtrise des dépenses médicales et une amélioration des marges dans certaines de ses divisions.

Citigroup et Johnson & Johnson évoluent également dans le rouge, avec des baisses respectives de 2,2% et 5,3%, en dépit de bénéfices trimestriels supérieurs aux attentes des analystes.

Dans une semaine qui semble dominée par les inquiétudes des marchés, les investisseurs devraient désormais porter une attention particulière aux chiffres de l'inflation de septembre, attendus mercredi, ainsi qu'aux prix à la production et aux ventes au détail, dont la publication est prévue jeudi.

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