Wall Street finit dans le rouge avec la géopolitique et en attendant les résultats de la "tech"

La Bourse de New York a fini en léger repli lundi, l'Iran et la saison des résultats d'entreprises ayant été une nouvelle fois au centre de l'attention, ce qui a limité la prise de risque sur les marchés actions.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé en clôture 0,59%, à 51.839,26 points, tandis que le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 0,19%, à 7.443,28 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, a reculé de 0,04%, à 25.508,07 points.

Sur le plan géopolitique, les Etats-Unis ont de nouveau bombardé l'Iran dans la nuit de dimanche à lundi, pour un neuvième jour consécutif, tandis que Téhéran a riposté, comme chaque jour depuis cette reprise des hostilités, par des attaques à travers la région contre des alliés de Washington.

Parallèlement, les Houthis au Yémen, soutenus par l'Iran, ont annoncé lundi imposer un blocus naval à l'Arabie saoudite, ouvrant un nouveau front dans le conflit irano-américain et étendant la menace qui pèse sur l'approvisionnement énergétique mondial et le commerce au-delà du Golfe.

Un haut responsable iranien a cependant déclaré à Reuters que les médiateurs avaient transmis à l'Iran une proposition de désescalade sur ce le conflit. Celle-ci prévoit un cessez-le-feu de dix jours afin de trouver des solutions pour relancer l'accord intérimaire conclu le mois dernier avec les Etats-Unis.

Concernant les entreprises, après le secteur financier, la saison des résultats du deuxième trimestre va s'accélérer cette semaine, avec la publication des comptes de géants de la "tech" comme Alphabet GOOGL.O , Tesla TSLA.O et Intel INTC.O .

"Tout le monde attend que la saison des résultats démarre vraiment", note Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel. Selon lui, les investisseurs pourraient être "un peu dans l'expectative" avant la publication des résultats de secteurs tels que les nouvelles technologies, l'énergie et les entreprises tournées vers le consommateur.

Dans les valeurs du jour, Alphabet a fini sur un gain de 1,50% à la suite d'une information selon laquelle sa filiale Google développe une puce pour faire fonctionner les modèles Gemini plus efficacement.

Domino's Pizza DPZ.O a avancé de 2,10% après avoir fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux prévisions de Wall Street.

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de Sinéad Carew à New York, Ragini Mathur et Avinash P à Bangalore)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|