Le déficit commercial américain au plus haut en août depuis mars 2025

Le déficit commercial des Etats-Unis a continué à se creuser fortement au mois d'août, sous l'effet d'une hausse plus rapide des importations que des exportations, atteignant même son plus haut depuis le mois de mars 2025, selon les données publiées mardi par le département du Commerce.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

Au mois d'août, la balance commerciale des biens et services a vu son déficit atteindre 105,6 milliards de dollars, contre 92,8 milliards de dollars le mois précédent, dont les données ont été révisées à la hausse.

C'est plus que ce qu'anticipaient les marchés, les analystes s'attendant à voir le déficit se creuser, mais à 102 milliards de dollars, selon le consensus publié par MarketWatch.

Depuis le début de l'année, le déficit commercial reste cependant encore en recul de près de 20%, profitant d'une accélération plus marquée des exportations américaines. Mais le recul était encore de près de 30% un mois plus tôt.

Dans le détail, les exportations de bien ont progressé de 1,4%, profitant notamment de la demande en produits énergétiques, en or non monétaire et en produits numériques. A l'inverse, l'aviation civile et l'industrie pharmaceutique ont été en recul.

Du côté des services, les exportations sont restées quasi stables sur un mois, tout comme les importations.

Mais les importations ont progressé plus fortement, de 4,3 %, tirées par une demande toujours importante en énergie, dont la hausse des prix du pétrole tire les coûts à la hausse, et de l'or non monétaire, de même que les semiconducteurs, toujours portés par le boom d'investissements dans les centres de données pour l'intelligence artificielle.

Concernant la répartition géographique, pour les seuls échanges de biens, c'est une nouvelle fois le même trio de tête pour les pays avec lesquels les Etats-Unis connaissent le déficit le plus important: le Mexique, le Vietnam et Taïwan.

Celui avec la Chine a progressé, pour atteindre 16,4 milliards de dollars.

Celui avec l'Union européenne (UE) s'est en revanche réduit, pour atteindre 11 milliards de dollars, mais se concentre toujours sur les mêmes pays: l'Allemagne, la France, l'Irlande et l'Italie.

Dans le même temps, les Etats-Unis ont continué à dégager un excédent commercial avec les pays du Benelux, en particulier les Pays-Bas, ainsi que, hors UE, le Royaume-Uni.