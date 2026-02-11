Wall Street en ordre dispersé avant le rapport sur l'emploi

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé à la veille de la publication des données mensuelles sur l'emploi. Sur le front des statistiques, les ventes au détail sont ressorties inférieures aux prévisions, reflétant un ralentissement de la consommation et de la croissance de l'économie. Au chapitre des valeurs, Spotify s'est notamment distingué dans le sillage de prévisions trimestrielles supérieures aux attentes. Le Dow Jones, qui a enregistré un record de clôture, a progressé de 0,10% à 50 188 points tandis que le Nasdaq a reculé de 0,59% à 23 102 points.

Datadog (+13,74% à 129,67 dollars) a brillé au sein de l'indice Nasdaq après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, portés par une forte demande pour ses solutions de sécurité et de supervision cloud dans un contexte d'adoption accélérée de l'intelligence artificielle.

Les chiffres économiques du jour

Les ventes au détail du mois de décembre sont restées stables alors que les analystes tablaient sur une progression de 0,4%, après une hausse de 0,6% en novembre.

L'indice des prix à l'importation a augmenté de 0,1% en décembre, conformément aux prévisions. Un mois plus tôt, il avait connu une croissance de 0,4%.

De son côté, l'indice des prix à l'exportation a augmenté de 0,3%, là où une hausse de 0,1% était attendue. En novembre, il avait progressé de 0,5%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Paramount

Paramount a renforcé son offre hostile sur Warner Bros Discovery (WBD) en y ajoutant plusieurs éléments, sans relever le prix proposé par action, rapporte CNBC. Paramount a annoncé avoir révisé son offre de rachat de Warner Bros Discovery à 30 USD par action en numéraire, en y ajoutant une commission de 25 cents par action pour chaque trimestre au cours duquel la transaction ne serait pas finalisée après le 31 décembre 2026.

Target

Target a annoncé mardi matin deux nominations au sein de son équipe de direction, une réorganisation qui intervient alors que son nouveau directeur général Michael Fiddelke s'est donné pour objectif de relancer des ventes en berne depuis maintenant deux ans.

Uber

Baidu et Uber, en partenariat avec la Roads and Transport Authority (RTA) de Dubaï, ont annoncé la prochaine phase de leur partenariat mondial, avec le lancement du service de covoiturage autonome Apollo Go sur la plateforme Uber à Dubaï.