Un tireur ouvre le feu dans une école de l'ouest du Canada, neuf morts

Cette capture d'une vidéo réalisée par un journaliste local, Trent Ernst, montre le collège-lycée où un individu a tué neuf personnes dans la petite ville de Tumbler Ridge, dans l'ouest du Canada, le 10 février 2026 ( AFP / Trent Ernst )

Un tireur a ouvert le feu mardi dans un lycée et une résidence d'une petite ville isolée de l'ouest du Canada, faisant neuf morts et une trentaine de blessés avant de se donner la mort, a annoncé la police.

La presse canadienne a publié une "alerte d'urgence" de la police évoquant "un suspect décrit comme étant une femme brune portant une robe". Les autorités n'ont pas immédiatement confirmé.

Cette attaque, aussi rare au Canada que fréquente aux Etats-Unis voisins, s'est déroulée à Tumbler Ridge, une petite ville de 2.300 habitants au pied des Montagnes Rocheuses, dans la province de Colombie-Britannique.

Un total de 27 personnes ont été blessées, dont deux grièvement, a indiqué la Gendarmerie royale du Canada dans un communiqué.

"Mon plus jeune enfant vient tout juste de sortir du lycée (...). Ma fille aînée travaille à 300 mètres de l'école. Encore une fois, il s'en est fallu de peu", a raconté à l'AFP, bouleversé, Trent Ernst, un journaliste local et ancien enseignant suppléant au lycée de Tumbler Ridge.

"Des fusillades dans des écoles au Canada, c'était une toutes les quelques années, contrairement à une tous les quelques jours aux États-Unis (...). Mais quand ça se produit dans votre ville, les choses déraillent complètement".

Ken Floyd, un responsable de la police canadienne, est resté prudent sur les attributions des tirs, mais indiqué que le tireur était bien la personne mentionnée dans l'alerte.

Le Premier ministre Mark Carney s'est dit "bouleversé" par cette "terrible fusillade" et a annoncé qu'il annulait son déplacement à la Conférence de Munich sur la sécurité, en fin de semaine.

"Je me joins aux Canadiennes et aux Canadiens pour exprimer ma sympathie à ceux dont la vie a été bouleversée à jamais aujourd'hui, et pour saluer le courage et l'altruisme des premiers intervenants qui ont risqué leur vie pour protéger leurs concitoyens", a-t-il ajouté sur X.

"L'horreur a frappé (...). Pensées aux familles des victimes, aux blessés et à toute la communauté éducative. La France se tient aux côtés des Canadiens", a déclaré le président français Emmanuel Macron sur le même réseau.

C'est la seconde tuerie en Colombie-Britannique en moins d'un an. En avril 2025, un homme avait tué 11 personnes à Vancouver, en fonçant avec son camion sur une foule qui célébrait un festival culturel philippin.

Mais contrairement à ce qui se passe au sud de la frontière, aux Etats-Unis, ce type d'attaque est exceptionnel dans les écoles canadiennes.

La ville de Tumbler Ridge est connue pour son tourisme de plein air, avec la proximité des montagnes et un parc géologique.

Darian Quist, élève dans l'établissement, a expliqué à la chaîne publique CBC qu'il se trouvait en cours de mécanique quand on leur a annoncé que l'école était en confinement. Sans savoir au départ si c'était sérieux, il a commencé à recevoir des photos "terribles" montrant le carnage à l'école.

"Nous avons pris des tables et barricadé les portes pendant plus de deux heures", a-t-il raconté, jusqu'à ce que la police arrive pour les escorter hors de l'établissement.

"On pense que ce genre de chose n'arrivent jamais", a raconté très émue sa mère, Shelley Quist. "Je ne vais pas le quitter des yeux pendant un moment maintenant", a-t-elle ajouté à propos de son fils, qui est sain et sauf.

- "Scène épouvantable" -

La première alerte reçue en début d'après-midi concernait un tireur actif à l'école Tumbler Ridge. Arrivées sur les lieux, les forces de l'ordre ont d'abord découvert six corps, sans compter le suspect.

Une septième personne blessée par balle à l'école est décédée durant son transport à l'hôpital.

Par la suite, la police "a identifié un second lieu (...) lié à l'assaut, où deux autres victimes ont été retrouvées mortes dans une résidence", selon un communiqué.

Quant au suspect, il serait mort après "une blessure qu'il se serait infligée".

Le siège de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en Colombie-Britannique, dans la ville de Surey, en mai 2024 ( AFP / Sebastien ST-JEAN )

La municipalité de la ville a expliqué dans un communiqué, qu'"aucun mot ne pouvait exprimer la douleur que notre communauté ressent ce soir".

"C'était une situation évoluant rapidement (...) et la coopération rapide de l'école, des premiers intervenants et des habitants a joué un rôle crucial dans notre intervention", a déclaré Ken Floyd.

Il a décrit une "scène épouvantable" à leur arrivée dans l'école. "Cette journée a été incroyablement difficile et éprouvante sur le plan émotionnel pour notre communauté".

La fusillade a entraîné le confinement des résidents de Tumbler Ridge et des environs.

En fin d'après-midi, la police "a mis fin à l'alerte d'urgence à Tumbler Ridge", écartant a priori l'hypothèse "qu'il y ait des suspects en fuite ni de menace pour le public", a déclaré sur X la ministre de la Sécurité publique de la province.