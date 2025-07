Wall Street: en ordre dispersé après des indicateurs et résultats mitigés information fournie par Cercle Finance • 15/07/2025 à 17:47









(Zonebourse.com) - Les marchés d'actions américains évoluent sur une note indécise mardi suite à la parution de données sur l'inflation en demi-teinte et de la publication de résultats bancaires eux aussi mitigés, qui n'ont pas vraiment soulevé l'enthousiasme des investisseurs.



En fin de matinée, le Dow Jones pénalisé par les valeurs financières recule de 0,6% à 44.214.2 points, mais le Nasdaq Composite progresse à l'inverse de 0,6% à 20.772,7 points, tandis que le S&P 500 est pratiquement inchangé à 6269,4 points.



Très attendues, les statistiques sur l'inflation américaine rendues publiques en début de matinée se sont avérées difficiles à interpréter.



Le Département du Travail a fait état d'un indice des prix à la consommation américain (CPI) en hausse de 2,7% en juin par rapport au même mois de 2024, un taux annuel légèrement au-dessus des attentes et en hausse de 0,3 point par rapport à mai.



Hors énergie (-0,8%) et produits alimentaires (+3%), deux catégories souvent volatiles, le taux d'inflation annuel sous-jacent est ressorti à 2,9% le mois dernier, un taux conforme au consensus des économistes.



Pour les analystes de Commerzbank, cette accélération est due à la remontée temporaire des coûts de l'énergie, ce qui les conduit toujours à anticiper une baisse de taux de 25 points de la part de la Fed au mois de septembre.



Mais les équipes de CPRAM font remarquer de leur côté que ces chiffres commencent à refléter les premiers effets des relèvements des droits de douane, via l'augmentation des prix des biens non-énergétiques.



Le gestionnaire d'actifs juge toutefois qu'il est encore trop tôt pour tirer de grandes conclusions sur l'impact des droits de douane, puisque celui-ci devrait surtout se faire sentir dans les mois qui viennent.



Les investisseurs ont dû par ailleurs encaisser une avalanche de résultats de banques en début de matinée, avec à la clé une image plutôt contrastée du secteur.



Le titre JPMorgan Chase, première banque américaine en termes d'actifs, recule de 0,3% suite à l'annonce d'un bénéfice net en baisse au deuxième trimestre et aux propos de son PDG Jamie Dimon, qui a mis en garde contre un certain nombre de risques 'significatifs' allant de l'incertitude sur les questions commerciales au creusement des déficits budgétaires en passant par le niveau élevé de certains actifs.



Citigroup progresse au contraire de plus de 3% dans le sillage de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, dus à la croissance de ses revenus dans ses cinq principaux métiers, marchés et gestion de fortune en tête.



Dans une note de réaction, les analystes d'UBS évoquent un 'trimestre propre et impeccable susceptible de changer la donne'.



La réaction la plus spectaculaire à une publication de résultats touche Wells Fargo, qui se replie de plus de 5% après avoir dévoilé un revenu d'intérêts net (NII) inférieur aux estimations.



Au final, l'impression mitigée laissée par cette première salve de résultats semble empêcher les grands indices de Wall Street de reprendre leur chemin haussier et d'aller chercher de nouveaux records.



Les investisseurs, devenus plus optimistes sur les perspectives du secteur des semi-conducteurs, ont néanmoins poussé l'indice Nasdaq vers un nouveau zénith absolu en cours de séance, au-dessus des 20.836 points.



L'indice à forte pondération technologique est soutenu par la vigueur des titres Nvidia (+4,4%) et AMD (+6%) en perspective de la reprise de leurs importations de puces vers la Chine, le gouvernement américain ayant assuré aux deux groupes qu'ils comptaient leur accorder des licences allant dans ce sens.







