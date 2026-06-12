Wall Street en hausse grâce aux espoirs d'un accord de paix sur la guerre en Iran et à l'entrée en Bourse historique de SpaceX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour sur les échanges de l'après-midi, avec les commentaires d'un analyste et des détails sur le marché)

* SpaceX bondit après son introduction en Bourse

* Les valeurs spatiales reculent après avoir progressé avant l'entrée en Bourse de SpaceX

* Adobe recule après le départ de son directeur financier Dan Durn

* Indices: le Dow Jones en hausse de 0,7%, le S&P 500 en hausse de 0,3%, le Nasdaq en hausse de 0,1%

par Caroline Valetkevitch et Johann M Cherian

Les actions américaines ont légèrement progressé vendredi après-midi, les investisseurs gardant espoir d'un accord de paix entre l'Iran et les États-Unis, tandis que les actions de SpaceX ont bondi lors de leur entrée en Bourse , ce qui en fait la plus grande introduction en Bourse de l'histoire de Wall Street. Les États-Unis et l'Iran ont laissé entendre qu'un accord visant à mettre fin à leur conflit était proche, un haut responsable de l'administration américaine ayant déclaré qu'un projet de proposition avait été élaboré et avait reçu l'approbation des deux parties. Le président américain Donald Trump a déclaré à plusieurs reprises depuis la mi-mars qu'un accord avec l'Iran pour mettre fin au conflit était proche. Les acteurs du marché ont suivi de près les actions de SpaceX

SPCX.O , la société d'Elon Musk , qui a fait son entrée au Nasdaq vendredi. Son titre a clôturé en hausse de 27,9% à 172,55 dollars, bien au-dessus du prix d'introduction en Bourse de 135 dollars par action, valorisant la société à plus de 2 000 milliards de dollars.

Les actions d'autres sociétés spatiales, qui avaient grimpé en flèche à l'approche de l'introduction en Bourse, ont reculé vendredi. Rocket Lab RKLB.O a chuté de 8%, Intuitive Machines

LUNR.O a perdu 12,5% et Planet Labs PL.N a reculé de 9%, tandis que les fonds détenant des actions de SpaceX, tels que le Fundrise Innovation Fund VCX.N , ont progressé de 1,3%.

Mike Dickson, responsable de la recherche et des stratégies quantitatives chez Horizon Investments à Charlotte, en Caroline du Nord, s'est dit surpris par le manque de volatilité de SpaceX jusqu'à présent, compte tenu de l'engouement suscité par l'introduction en Bourse.

"Nous pourrions assister à une légère hausse tout au long de la journée, car il n'y a pas de vendeurs et cela pourrait attirer quelques acheteurs supplémentaires", a-t-il déclaré.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 351,73 points, soit 0,69%, pour atteindre 51.200,65 points, le S&P 500

.SPX a gagné 23,84 points, soit 0,32%, à 7.418,14 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 28,41 points, soit 0,11%, à 25.837,58.

Les investisseurs attendaient également avec impatience la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale prévue la semaine prochaine, qui sera la première sous la direction de Kevin Warsh. Les fonds d'actions américains ont enregistré leur première sortie hebdomadaire en trois semaines, et en début de semaine, l'indice technologique .SPRLCT a confirmé une correction. Les analystes estiment qu'une partie de la faiblesse des actions américaines et de la chute de 16% du bitcoin BTC= la semaine dernière pourrait s'expliquer par le fait que les traders ont réduit leurs positions avant l'entrée en Bourse de SpaceX.

SpaceX figure désormais parmi les plus grandes sociétés cotées en Bourse aux États-Unis. Les actions de Tesla TSLA.O , une autre société de Musk qui se négocie avec une prime par rapport à ses bénéfices , n'ont progressé que de 0,7%.

Seuls environ 3% à 4% des actions de SpaceX devraient être disponibles à la transaction, une part importante étant réservée aux investisseurs particuliers.

Les introductions en Bourse des sociétés d'IA OpenAI et Anthropic sont également très attendues dans le courant de l'année. SpaceX, qui comprend également Starlink et xAI, a déjà bousculé certaines conventions de Wall Street . Des fournisseurs d'indices tels que le Nasdaq et FTSE Russell ont ajusté leurs critères d'admission pour son inclusion, tandis que la société a également fixé le cours de son action à 135 dollars, avant même le début de la tournée de présentation, reflétant l'influence de Musk sur l'introduction en Bourse.

Certains analystes ont toutefois émis des réserves quant aux fondamentaux de l'entreprise, qui a enregistré plus de 4 milliards de dollars de pertes annuelles l'année dernière.

Parmi les valeurs en baisse de la journée, Adobe ADBE.O a chuté de 7,8% après le départ de son directeur financier Dan Durn .

À la Bourse de New York, les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 2,18 pour 1. On a enregistré 338 nouveaux plus hauts et 60 nouveaux plus bas sur le NYSE.

Au Nasdaq, 2.730 titres ont progressé et 1.999 ont reculé, les hausses l'emportant sur les baisses dans un rapport de 1,36 pour 1.