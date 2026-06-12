Football-La Coupe du monde s'invite aux USA, l'heure de briller a sonné

Clôture de sécurité autour du site de la Coupe du monde 2026 en Californie

par Miguel Gutierrez et Leonardo Benassatto

Vendredi, tous les regards du monde du ‌football sont tournés vers Los Angeles, les organisateurs espérant que l'enthousiasme suscité par cette première Coupe du monde disputée sur le sol américain depuis les années 1990 l'emporterait sur les ​inquiétudes liées au prix des billets et aux visas d'entrée, qui ont largement éclipsé la période précédant le coup d'envoi.

Le Mexique, co-organisateur, a donné le coup d'envoi jeudi, tandis que Toronto a accueilli les supporters pour le premier match du Canada vendredi après-midi. Les USA sont les prochains sur la liste, avec une cérémonie d'ouverture au SoFi Stadium mettant en ​vedette la pop star Katy Perry à 16h30 heure locale (23h30 GMT), suivie du coup d'envoi de la Coupe du monde pour l'équipe américaine avec un match contre le Paraguay.

Le football reste un sport relativement minoritaire aux USA, environ un tiers des ​Américains ayant déclaré aux sondeurs qu'ils prévoyaient de regarder la Coupe du monde, un ⁠chiffre bien inférieur à celui de nombreuses autres nations participantes. La semaine dernière, l'attention sportive s'est concentrée sur le parcours spectaculaire des New York Knicks en finale ‌de la NBA, l'équipe n'étant plus qu'à une victoire de mettre fin à une disette de titres qui dure depuis cinq décennies.

Mais la fièvre du football s'intensifie également, d'autant plus que les supporters affluent du monde entier. Le centre de Manhattan était un véritable feu d'artifice de ​couleurs jeudi et vendredi, les supporters des Knicks en maillots de ‌basket bleu marine se mêlaient joyeusement aux supporters brésiliens en jaune qui battaient du tambour et aux supporters mexicains en vert ⁠jade célébrant la première victoire de la Coupe du monde du tournoi.

Le maire de New York, Zohran Mamdani – qui portait un gilet des Knicks sous sa veste de costume – a encouragé les New-Yorkais à assister aux festivals de supporters et aux matchs d’exhibition organisés dans toute la ville.

"Lorsque nous célébrons la Coupe du monde, nous célébrons un sport populaire et ⁠les travailleurs qui le pratiquent", a ‌déclaré Zohran Mamdani, supporter de longue date d’Arsenal, champion de la Premier League anglaise. "C’est une occasion rare qui rassemble le monde entier."

À Boston, des supporters ⁠écossais ont diverti les voisins de leur logement Airbnb avec un récital de cornemuse tôt le matin, a rapporté NBC10 Boston, tandis qu’à Los Angeles, Chris Powers et deux ‌de ses compagnons, supporters américains, ont revêtu des chapeaux-hauts et des gilets aux couleurs du drapeau américain.

"C'est incroyable", a déclaré Chris Powers. "Il y a trente-deux ans, ⁠j'étais un grand fan de tous les matchs disputés en Amérique. C'est tellement génial de voir tout cela revenir sur ⁠notre sol."

La préparation du coup d'envoi de vendredi ‌a été assombrie par un certain nombre de préoccupations, notamment concernant la délivrance de visas sous l'administration du président américain Donald Trump, qui a adopté une ligne dure sur ​les questions d'immigration.

Certains supporters ont exprimé leur colère ou leurs hésitations à se rendre aux USA ‌après des mois de reportages sur les interdictions et les restrictions, et un arbitre somalien s’est vu refuser l’entrée cette semaine.

De nombreux supporters affirment que le coût de la participation est devenu prohibitif, les prix ​des billets et les frais de voyage ayant explosé.

Le dilemme concernant l’accueil de l’équipe de football iranienne après les attaques lancées par les USA et Israël contre l’Iran en février a finalement abouti à un plan prévoyant que l’équipe s’entraîne au Mexique et passe aux USA pour disputer ses matchs.

On ne sait toujours pas ce qui se ⁠passera à Seattle le 26 juin, date à laquelle l’Iran doit affronter l’Égypte lors d’un match que les organisateurs locaux ont qualifié de "match de la fierté LGBT", une appellation à laquelle les fédérations de football des deux pays se sont vivement opposées.

Et la chaleur estivale nord-américaine suscite des inquiétudes.

Benjamin Fretes, un supporter paraguayen, devant un stade ensoleillé de Los Angeles avant le match de vendredi, a reconnu que son expérience avait été "un peu étrange". Les habitants qu’il avait rencontrés ne semblaient pas connaître l’existence du football ni du Paraguay, a-t-il déclaré en riant. Il était toutefois de bonne humeur.

"C'est génial", a-t-il déclaré. "Une très bonne expérience."

(Reportage Miguel Gutiérrez et Leonardo Benassatto à Los Angeles; reportage aditionnel Christine Kiernan à New ​York; rédigé par Rosalba O'Brien; version française Clément Martinot)