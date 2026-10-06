Wall Street en hausse avec la "tech", record du S&P 500 et du Nasdaq

La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi, portée par l'accalmie sur le marché obligataire à la faveur du recul des cours pétroliers, tandis que l'optimisme autour de l'intelligence artificielle (IA) et l'espoir de solides résultats d'entreprises soutiennent également la tendance.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 187,94 points, soit 0,37%, à 51.455,84 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, monte de 36,60 points, soit 0,47%, à 7.810,55 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC progresse de 160,84 points, soit 0,59%, à 27.638,15 points.

Le recul des cours pétroliers est lié à des informations faisant état d'une hausse des exportations de brut en provenance du Moyen-Orient et à l'engagement des pays du G7 à augmenter l'offre.

L'optimisme sur l'IA et les prévisions de solides résultats d'entreprises, attendus la semaine prochaine, portent de nouveau les grands indices boursiers américaines, permettant notamment à l'indice S&P 500 de toucher un record en séance.

"Le secteur qui, selon moi, est considéré comme celui qui va le mieux se comporter est celui des technologies de l’information", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille chez Dakota Wealth.

"Les prévisions pour tous les autres secteurs sont nettement moins favorables, à l'exception de celui de l'énergie. La hausse des prix de l'énergie va avoir un impact négatif sur les dépenses de consommation", a-t-il ajouté.

Le Nasdaq, à forte composante en valeurs liées aux nouvelles technologies, a fini lundi à un niveau inédit, tiré par les poids lourds comme Nvidia NVDA.O (+1,68%) et Microsoft

MSFT.O (+1,48%), les investisseurs continuant de miser sur l'essor de l'IA. Il a de nouveau touché mardi en séance un sommet sans précédent à 27.677,46 points.

La plupart des titres du groupe des "Magnificent Seven", à l'image de Tesla TSLA.O ou d'Amazon AMZN.O , sont une nouvelle fois dans le vert.

Le concepteur de puces Nvidia NVDA.O frôle désormais une capitalisation boursière de 6.000 milliards de dollars.

Le fabricant de puces AMD AMD.O prend près de 2% après que sa directrice générale, Lisa Su, a déclaré que la société prévoyait d'augmenter considérablement son offre de puces en 2027 afin de répondre à la demande en plein essor dans le domaine de l'IA.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N45S0LQ

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de Shashwat Chauhan et Tharuniyaa Lakshmi; édité par Benoit Van Overstraeten)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|