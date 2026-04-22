Wall Street en hausse après l'annonce par Trump d'une trêve USA-Iran prolongée

par Chuck Mikolajczak et Niket Nishant

La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, au lendemain de l'annonce par le président américain Donald Trump d'une prolongation pour une durée indéterminée de la trêve entre les Etats-Unis et l'Iran, même si des doutes subsistaient quant à la poursuite ou non de leurs négociations.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,69%, ou 340,65 points, à 49.490,03 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 73,89 points, soit 1,05%, à 7.137,90 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 397,60 points (1,64%) à 24.657,57 points.

Citant une demande du Pakistan, médiateur des échanges entre Washington et Téhéran, Donald Trump a annoncé mardi soir via son réseau Truth Social qu'il prolongeait la trêve avec l'Iran afin de laisser du temps aux négociations et de les finaliser.

Téhéran a toutefois rejeté ce qu'il a dénoncé comme un "stratagème" du président américain, qui a maintenu le blocus maritime de l'Iran. L'armée iranienne a ciblé mercredi trois navires dans le détroit d'Ormuz.

La situation dans le détroit d'Ormuz, voie cruciale pour les livraisons mondiales d'énergie, reste une inconnue et un point de préoccupation pour les investisseurs, qui avaient été rassurés plus tôt ce mois-ci par le cessez-le-feu en Iran et l'ouverture de négociations.

"Tout le monde en a un peu marre", a commenté Stephen Massocca, vice-président de Wedbush Securities, à San Francisco. "Clairement, le marché cherche une issue avantageuse, ou tout du moins décente", a-t-il dit.

"Les résultats trimestriels sont bons - reste à savoir si cela sera encore le cas si la guerre continue", a-t-il ajouté.

La saison des résultats a pour l'heure apaisé les craintes sur la santé de la consommation aux Etats-Unis, sur fond de flambée des prix de l'énergie en raison de la guerre au Moyen-Orient.

Parmi les secteurs majeurs du S&P-500, les technologies

.SPLRCT ont grimpé de 2,3%, soit la meilleure performance du jour, dans le sillage des gains de fabriquants de semi-conducteurs, dont Micron Technology MU.O qui a pris 8,4% pour s'établir à un record de clôture.

A noter également, côté valeurs, GE Vernova GEV.N a bondi de 13,75%, soit la plus forte progression du S&P-500, à la suite d'une prévision de chiffre d'affaires annuel revue à la hausse.

Boeing BA.N a grimpé de 5,5% après avoir fait état d'une perte trimestrielle inférieure aux attentes, contribuant à la hausse du Dow Jones.

United Airlines UAL.O a en revanche reculé de 5,5% après avoir communiqué des prévisions pour le trimestre actuel inférieures aux attentes de Wall Street.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes

suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Rédigé par Jean Terzian)