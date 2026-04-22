Tesla dépasse les attentes au premier trimestre, l'action en hausse

Tesla a accordé à son patron Elon Musk 96 millions d'actions Tesla pour une valeur d'environ 29 milliards de dollar ( AFP / Alex MARTIN )

Le constructeur de véhicules électriques américain Tesla a publié mercredi des résultats supérieurs aux prévisions du marché pour le premier trimestre, même si ses coûts augmentent nettement plus vite que ses revenus.

Le groupe d'Austin (Texas) a dégagé un chiffre d'affaires de 22,4 milliards de dollars, soit mieux que les 22,3 projetés par les analystes, selon un consensus établi par FactSet. Dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de Wall Street, où il avait terminé à 390,99 dollars, le titre prenait près de 4%.

Le rythme de progression des coûts opérationnels de l'entreprise est deux fois plus rapide (37% contre 16%) que celui de ses ventes, ce qui a entraîné une contraction de ses marges sur la période allant de janvier à mars par rapport au trimestre précédent.

Le bénéfice net ressort à 477 millions de dollars (+17%). Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, indicateur très suivi par les investisseurs, il atteint 41 cents, contre 35 estimé par un consensus de S&P 500 Capital IQ.

Longtemps centré sur ses véhicules électriques pour particulier, Tesla opère actuellement un virage stratégique avec, comme axes de croissance, les robotaxis et les robots humanoïdes.

Il effectue, pour ce faire, des investissements importants, qui font craindre aux analystes un tarissement des flux de trésorerie.

Wall Street a ainsi accueilli favorablement le chiffre de flux de trésorerie disponible pour le premier trimestre, qui s'affiche à 1,44 milliard de dollars, plus que doublé par rapport à la même période de 2025.

Tesla a indiqué mercredi tabler sur une production significative de ses robotaxis et de ses Semi, des camions électriques, en 2026.

"Nous sommes enthousiastes quant au positionnement de Tesla en 2026" a expliqué le groupe, avec notamment "des vents porteurs dans l'activité automobile".