L'Iran saisit deux navires dans le détroit d'Ormuz, Washington minimise

Un homme passe devant une fresque murale anti-Israël le 8 avril à Téhéran ( AFP / ATTA KENARE )

L'Iran a annoncé mercredi avoir saisi deux navires dans le détroit d'Ormuz et exclut de rouvrir ce passage stratégique tant que dure le blocus de ses ports par les Etats-Unis, mais Washington n'y a pas vu une violation de la trêve.

La tension reste forte dans le détroit, passage crucial pour le transport mondial d'hydrocarbures et enjeu majeur du conflit déclenché le 28 février par des frappes israélo-américaines sur l'Iran.

"Un cessez-le-feu complet n'a de sens que s'il n'est pas violé par un blocus naval (...), la réouverture du détroit d'Ormuz est impossible tant que le cessez-le-feu est ouvertement bafoué", a affirmé le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, dans un message sur X.

Côté américain, le président Donald Trump a jugé "possible" une reprise des discussions entre les belligérants dans les prochains jours. "C'est possible!", a-t-il écrit en réponse à un texto d'une journaliste du New York Post, qui l'interrogeait sur la probabilité que des discussions se tiennent dans les prochaines "36 à 72 heures", soit d'ici à vendredi.

Selon les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de l'Iran, deux navires qui essayaient de franchir le détroit d'Ormuz "ont été saisis" par leurs forces navales "et dirigés vers la côte iranienne".

Selon Téhéran, les navires doivent obtenir une autorisation pour quitter ou entrer dans le Golfe via le détroit. Les Etats-Unis bloquent de leur côté l'accès aux ports iraniens depuis le 13 avril.

Malgré cela, la Maison Blanche ne considère pas cette saisie comme une violation du cessez-le-feu entré en vigueur le 8 avril. "Non, car il ne s'agissait ni de navires américains, ni de navires israéliens. Il s'agissait de deux navires internationaux", a affirmé la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, sur la chaîne Fox News, comme on lui demandait si cette saisie violait le cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran.

Elle a encore souligné que les Iraniens "ne contrôlent pas le détroit (d'Ormuz). Ce à quoi nous assistons, c'est de la piraterie".

Un troisième bateau a essuyé des tirs alors qu'il se trouvait à 8 milles nautiques à l'ouest de l'Iran, selon l'agence de sécurité maritime britannique UKTMO, mais il a pu quitter le détroit en direction du port saoudien de Jeddah, selon le site Marinetraffic.

- Pas de date limite -

Les pourparlers entre Washington et Téhéran, qui étaient censés se tenir en début de semaine après une première session le 11 avril, visent à trouver une fin durable à une guerre régionale qui a fait des milliers de morts - essentiellement en Iran et au Liban - et ébranlé l'économie mondiale.

Donald Trump a prolongé sine die le cessez-le-feu avec l'Iran mardi soir, à quelques heures de l'expiration annoncée, afin, a-t-il dit, de laisser davantage de temps aux Iraniens pour joindre les négociations de paix sous l'égide des médiateurs pakistanais.

Mais "le président n'a pas fixé de date limite pour recevoir une proposition de l'Iran", a déclaré aux journalistes Karoline Leavitt, précisant qu'"en définitive, le calendrier sera imposé" par Donald Trump.

En attendant, aucune délégation ne s'est encore envolée pour Islamabad.

Un policier pakistanais le 22 avril devant l'hôtel Serena d'Islamabad où sont censées se tenir les discussions américano-iraniennes ( AFP / Aamir QURESHI )

Le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, a dit espérer que les deux parties parviendraient "à conclure un +accord de paix+ lors du deuxième cycle de négociations prévu à Islamabad".

Le porte-parole des Affaires étrangères iraniennes a dit mercredi "apprécier" les efforts du Pakistan pour mettre fin à la guerre, mais sans se prononcer sur la prolongation de la trêve.

M. Trump a en outre affirmé mercredi qu'à sa demande, les autorités iraniennes avaient renoncé à exécuter huit manifestantes anti-gouvernementales, et a assuré que quatre d'entre elles seraient libérées.

La justice iranienne a accusé mercredi le président américain de diffuser de "fausses informations" à ce sujet.

- Quatre morts au Liban -

Sur l'autre front principal de la guerre, quatre personnes ont été tuées mercredi dans des frappes israéliennes au Liban malgré la trêve qui expire dimanche, et dont Beyrouth va demander la prolongation lors de pourparlers prévus jeudi entre les deux pays à Washington.

"Le Liban demandera l'extension pour un mois de la trêve, le strict respect du cessez-le-feu et l'arrêt par Israël des opérations de dynamitage et de destruction dans les zones où il est présent", a indiqué une source libanaise officielle à l'AFP.

Israël a affirmé avant ces discussions ne pas avoir de "désaccords sérieux" avec le Liban, l'appelant à "travailler ensemble" contre le Hezbollah pro-iranien.

Des immeubles détruits par des frappes aérienne israéliennes à Nabatieh, dans le sud du Liban, le 20 avril 2026 ( AFP / MAHMOUD ZAYYAT )

Selon le dernier bilan officiel, au moins 2.454 personnes ont été tuées au Liban en six semaines de guerre.

Par ailleurs, une frappe aérienne israélienne a tué une journaliste libanaise et blessé une autre mercredi près de la frontière entre le Liban et Israël, selon leur employeur, le journal Al-Akhbar.