Tesla annonce des résultats en hausse au 1T, meilleurs qu'attendu

Un Cybercab sur le stand Tesla à Shanghai, le 6 novembre 2025 en Chine ( AFP / Hector RETAMAL )

Le spécialiste américain des véhicules électriques Tesla, qui a réalisé des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre, a confirmé mercredi la production à grande échelle dès cette année de produits très attendus comme le Cybercab et le poids lourd électrique Semi, et les avancements pour celle du robot Optimus.

Au premier trimestre, le groupe d'Austin (Texas) a réalisé un chiffre d'affaires de 22,4 milliards de dollars, soit mieux que les 22,3 projetés par le consensus. Le bénéfice net ressort à 477 millions de dollars (+17%).

A noter que le rythme de progression des coûts opérationnels a été deux fois plus rapide (37% contre 16%) que celui des ventes, ce qui a entraîné une contraction des marges par rapport au trimestre précédent.

Dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de Wall Street, le titre prenait 3,70%.

"Nous continuons d'enregistrer des avancées importantes pour mettre en place les infrastructures et logiciels d'intelligence artificielle qui soutiennent nos activités de robotaxis et de robotique à l'avenir", a indiqué le groupe dans son communiqué.

Mais rien de bien concret en revanche sur les progrès en matière d'autonomie des véhicules sans supervision, pourtant au coeur des priorités du groupe. Et des préoccupations des marchés.

"Avec (en 2026), un doublement des dépenses d'investissement et un flux de liquidités qui devrait devenir négatif, les investisseurs vont avoir besoin d'éléments plus probants sur le fait que l'autonomie sans supervision est toute proche, pour pouvoir soutenir la valorisation boursière", prévenaient en amont les analystes de Morgan Stanley.

A la clôture mercredi, Tesla affichait une capitalisation boursière de près de 1.500 milliards de dollars.

Les analystes de Wedbush considèrent depuis plusieurs mois que l'autonomie et l'intelligence artificielle pourraient générer, à elles seules, 1.000 milliards de dollars supplémentaires de capitalisation.

Dans une note mardi, ils ont énuméré les sujets sur lesquels le patron du groupe, le multimilliardaire Elon Musk, va devoir s'expliquer. Une liste qui s'allonge depuis plusieurs mois.

Côté produits, les analystes réclament des détails sur les projets IA puisque qu'environ 20 milliards de dollars d'investissements sont programmés pour 2026, un point sur le tant attendu Cybercab - véhicule qui doit effectuer le service de robotaxi -, l'expansion de ce service de taxi sans chauffeur, la production de Semi - camion électrique en test sur les routes -, mais aussi le robot humanoïde Optimus ou l'avenir des chaînes d'assemblage des Model S et X, dont la production s'arrête.

Ils veulent aussi dissiper le flou autour de l'investissement récent de 2 milliards de dollars de Tesla dans xAI, société d'intelligence artificielle ayant englobé le réseau social X (ex-Twitter) en mars 2025, avant que le nouvel ensemble soit racheté par SpaceX en février. Certains évoquent une future absorption de Tesla.

- Ventes difficiles -

L'homme le plus riche du monde est actionnaire de référence de toutes ces entreprises. Il compte mener prochainement la plus grosse introduction en Bourse jamais réalisée, en cotant SpaceX à New York.

Elon Musk, PDG de SpaceX et de Tesla, au Forum économique mondial de Davos, le 22 javier 2026 en Suisse ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Il a promis fin janvier une "ère d'abondance" après une année 2025 difficile, marquée par sa proximité avec le président américain Donald Trump et par la disparition d'avantages à l'achat de véhicules électriques aux Etats-Unis.

L'entreprise s'est aussi fait ravir sa place historique de numéro un mondial des véhicules tout électriques par le groupe chinois BYD, qui en a vendu 2,26 millions (+28,41% sur un an) contre 1,64 million pour Tesla (-8,38%).

Elle souffre également d'une gamme défraîchie.

Le dernier véhicule grand public, le Model Y, est sorti en 2020; le pick-up à la silhouette futuriste Cybertruck, sorti fin 2023, a fait un flop; le véhicule bon marché qui devait être une création n'est finalement qu'une version édulcorée des populaires Model 3 et Model Y, et le modèle sportif Roadster de nouvelle génération se fait toujours attendre.

Au premier trimestre, Tesla a livré un peu plus de 358.000 véhicules dans le monde mais n'a pas atteint le consensus d'analystes de Factset (381.000), ni même le sien (365.645). Et il a fabriqué 50.000 véhicules en trop, qu'il va falloir écouler.

Dans la foulée, les analystes de JPMorgan ont "conseillé aux investisseurs d'approcher les actions Tesla avec un niveau élevé de prudence".