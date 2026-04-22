La cause du décès de l'adolescent qui, selon les autorités, a été tué par D4vd= est révélée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Lisa Richwine

L'adolescente qui, selon les procureurs de Los Angeles, aurait été tuée par le musicien D4vd et retrouvée dans le coffre d'une voiture à Hollywood, est morte de "multiples blessures pénétrantes" causées par des objets, selon le rapport du médecin légiste publié mercredi.

Le corps démembré de Celeste Rivas Hernandez a été découvert en septembre dans le coffre d'une Tesla immatriculée au nom de D4vd, dont le nom légal est David Burke, ont indiqué la police et les procureurs. Les autorités avaient gardé le secret sur les circonstances du décès pendant qu'elles menaient l'enquête.

D4vd a plaidé non coupable de meurtre au premier degré et d'autres chefs d'accusation lundi, le jour même où le juge chargé de l'affaire a ordonné que le rapport d'autopsie soit rendu public.

Dans ce rapport, les médecins légistes de Los Angeles ont déclaré avoir trouvé deux "blessures pénétrantes au torse" et un "démembrement des extrémités supérieures et inférieures." Le rapport indique que les blessures au torse pourraient être des "blessures par objets tranchants", mais ne précise pas quels objets pourraient les avoir causées. L'autopsie a été limitée par "d'importantes modifications post-mortem", ajoute le rapport. L'heure du décès est inconnue.

Les procureurs affirment que Celeste, qui avait 14 ans à l'époque, s'est rendue au domicile de D4vd à Hollywood Hills en avril 2025 et qu'elle a ensuite disparu.

D4vd est devenu célèbre en 2022 après que les chansons qu'il enregistrait sur son téléphone pour ses vidéos de jeu Fortnite sont devenues virales sur TikTok, le succès "Romantic Homicide" l'aidant à signer un contrat avec Interscope Records. Il s'est produit au festival de musique Coachella en 2025.

"Nous pensons que les preuves actuelles montreront que David Burke n'a pas tué Celeste Rivas Hernandez et qu'il n'est pas à l'origine de sa mort", a déclaré l'avocat de la défense Blair Berk lors de la lecture de l'acte d'accusation de D4vd lundi.