Wall Street en baisse avant la Fed et les résultats de Microsoft et Meta

La Bourse de New York a ouvert en repli mercredi, les craintes géopolitiques refaisant surface tandis que les investisseurs attendent la décision de la Réserve fédérale américaine (Fed) et les résultats de Microsoft et Meta en soirée.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 452,57 points, soit 0,86%, à 52.294,75 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 17,20 points, soit 0,23% à 7.411,58 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 44,74 points, soit 0,18%, à 24.832,17 points.

La séance pourrait connaître une certaine volatilité sous l'effet de la flambée des cours du pétrole, qui pèsent sur le marché obligataire à quelques heures de la décision de politique monétaire de la Fed.

La banque centrale américaine devrait maintenir ses taux à leur niveau actuel, mais la probabilité d'une éventuelle hausse s'est récemment renforcée à 38%.

"Compte tenu de la volatilité persistante des cours du pétrole et du risque de dérive des anticipations d'inflation, nous ne pensons pas que la Fed puisse maintenir sa position avec la même conviction que celle dont elle a fait preuve récemment", déclare Michael McGowan, stratège chez Pathstone.

Les investisseurs s'interrogent par ailleurs sur la pérennité de l'essor des dépenses dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA), ce qui a pénalisé les valeurs technologiques en Asie.

Microsoft MSFT.O et Meta META.O sont en léger repli dans les premiers échanges avant leurs résultats respectifs prévus après la clôture de Wall Street.

Le compartiment des semi-conducteurs .SOX cède 0,24% et celui des nouvelles technologiques .SPLRCT 0,30% alors que les rendements obligataires longs se tendent légèrement, le dix ans américain US10YT=RR s'affichant à 4,62%.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N43V0YW

(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia, édité par Zhifan Liu)

|1|========================================================

NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|