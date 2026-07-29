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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 13:39
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(Actualisé avec secteur des semi-conducteurs, résultats de P&G, Humana, Bloom Energy, cours en avant-Bourse et contrats à terme)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,29% pour le Dow Jones .DJI , mais un gain de 0,18% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,2% pour le Nasdaq .IXIC .

* MICROSOFT MSFT.O et META META.O doivent publier leurs résultats respectifs mercredi après la cloche.

* SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS - L'action du groupe sud-coréen SK HYNIX SKHY.N cotée aux États-Unis recule de 1,5% en avant-Bourse, le fabricant de puces électroniques ayant fait état d'un bénéfice d'exploitation trimestriel en deçà des attentes des analystes et renforçant les inquiétudes quant aux dépenses liées à l'IA.

Nvidia NVDA.O progresse légèrement en avant-Bourse (+0,3%), tout comme MICRON MU.O (+0,5%), tandis qu'APPLIED MATERIALS AMAT.O perd 1,1%.

SEAGATE TECHNOLOGY STX.O apporte toutefois une note de répit, avançant de 6% en avant-Bourse après avoir publié des prévisions trimestrielles supérieures aux estimations.

* PROCTER & GAMBLE PG.N a déclaré mercredi prévoit un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2027, après avoir fait état de ventes trimestrielles inférieures aux prévisions dans un contexte géopolitique et économique difficile.

L'action recule de 3,7% en avant-Bourse.

* FORD F.N a relevé mardi sa prévision de bénéfice 2026 pour la deuxième fois cette année, invoquant la demande pour les pick-ups haut de gamme et emboîtant ainsi le pas à son concurrent GM GM.N qui a fait de même la semaine dernière.

L'action gagne environ 4,7% en avant-Bourse.

* VISA V.N a publié mardi un bénéfice trimestriel dépassant les attentes, grâce notamment à la stabilité des dépenses de consommation et à la demande de voyages stimulée par la Coupe du monde.

* MONDELEZ MDLZ.O - Le propriétaire des marques Oreo et Milka a fait état mardi d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice supérieurs aux prévisions au deuxième trimestre, grâce à une demande soutenue sur ses principaux marchés, ainsi qu'à une hausse des prix.

* HUMANA HUM.N plonge de près de 9% en avant-Bourse après que l'assureur santé a réitéré ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour 2026.

* BLOOM ENERGY BE.N - Le fournisseur de systèmes de piles à combustible bondit de 11% en avant-Bourse après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles.

* AT&T T.N a annoncé mardi avoir finalisé l'acquisition, pour un montant de 23 milliards de dollars (20,18 milliards d'euros), de certaines licences de spectre mobile auprès d'ECHOSTAR ECHO.O , dans le cadre d'un accord annoncé en août 2025.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

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