Wall Street: du surplace en attendant le réveillon de Noël information fournie par Cercle Finance • 23/12/2024 à 15:17









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait faire du surplace lundi à l'amorce de la semaine de Noël, les investisseurs continuant de digérer plusieurs informations importantes en provenance de Washington.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais sont stables, voire en légère baisse, annonçant un début de séance incertain.



Les marchés d'actions américains avaient fini en hausse vendredi, rassurés par la stabilité de la hausse de l'indice des prix PCE, la mesure de l'inflation préférée de la Fed, qui est restée inchangée à 2,8% en novembre.



Wall Street a également profité des propos accommodants tenus par Austan Goolsbee, le président de la Réserve fédérale de Chicago.



D'après le banquier central, le niveau de 'taux neutres', se situerait nettement en dessous des niveaux actuels, ce qui signifie que la Fed devra abaisser son taux directeur 'de manière significative' au cours des 12 à 18 prochains mois.



De quoi relancer les spéculations sur trois baisses de taux l'an prochain, une perspective qui a permis au Dow Jones de reprendre 1,2% vendredi et au Nasdaq de s'adjuger un peu plus de 1%.



Autre élément porteur, le gouvernement fédéral est parvenu à éviter de justesse une situation de 'shutdown' partiel ce week-end, le Congrès ayant adopté une loi budgétaire assurant le financement de l'Etat jusqu'à la mi-mars.



Si Wall Street semble avoir un peu moins le vent en poupe depuis les propos prudents tenus la semaine dernière par Jerome Powell, le président de la Fed, concernant l'évolution des taux aux Etats-Unis, les indices continuent d'évoluer non loin de leurs plus hauts historiques.



Le S&P 500 - l'indice de référence des gérants américains - s'achemine vers un gain de 24% depuis le début de l'année, un score similaire à sa hausse de l'année dernière.



Les volumes d'échanges devraient été particulièrement légers pour cette semaine écourtée, puisque les marchés d'actions fermeront à 13h00 demain pour ne rouvrir que jeudi.



Si cette période de vacances devrait être plutôt calme, les investisseurs ont tout de même appris une heure avant l'ouverture que les commandes de biens durables avaient diminué de 1,1% en novembre.



Sont également attendus dans le courant de la matinée l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, ainsi que les ventes de logements neufs.



Sur le marché obligataire, le taux du 10 ans américain remonte en direction de 4,55% après s'être détendu vers 4,52% vendredi après les commentaires d'Austan Goolsbee.



Du côté du marché des changes, peu actif à l'approche des fêtes de fin d'année, le dollar reste globalement stable face à l'euro, ce dernier oscillant toujours autour de 1,04.



Le brut léger américain (WTI) poursuit quant à lui son mouvement de repli de la semaine passée en abandonnant 0,5% à 69,1 dollars.





