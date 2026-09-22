Wall Street devrait temporiser après son rebond

Au lendemain d'une belle séance, les indices américains devraient ouvrir en ordre dispersé. Selon les futures sur indices, le Dow Jones devrait avancer de 0,40%, alors que le S&P 500 devrait se contenter de grappiller 0,10% et le Nasdaq 100 pourrait céder 0,10%.

La veille, les places américaines avaient fini en hausse : 0,71% pour le Dow Jones, 1,49% pour le S&P 500 et 2,83% pour le Nasdaq 100.

La tendance avait été soutenue par les valeurs technologiques, notamment Meta ( 11,34%), mais aussi par la baisse des cours du pétrole et des rendements obligataires.

Le repli des cours de l'or noir se poursuit aujourd'hui. A New York, le WTI cède 0,84%, à 91,46 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord recule de 1,32%, à 98,63 dollars.

Selon Reuters, l'Iran pourrait rouvrir le détroit d'Ormuz d'ici une semaine, à la condition que les Etats-Unis allègent la pression militaire et cessent leur blocus sur les ports du pays.

Pour AlphaValue, "il s'agit d'une évolution majeure, car une part significative de la récente hausse des prix du pétrole a été alimentée par des perturbations de l'offre au Moyen-Orient. Si le détroit d'Ormuz rouvre, un volume important de production aujourd'hui restreint pourrait progressivement faire son retour sur le marché, exerçant une pression baissière supplémentaire sur le Brent".

Si l'agenda macro-économique est vierge de tout indicateur d'importance outre-Atlantique, l'attention des investisseurs va se tourner vers New York où débutera la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies en présence notamment de Donald Trump. Les intervenants surveilleront de potentielles avancées diplomatiques en ce qui concerne le dossier iranien.

Le président des Etats-Unis aura un programme chargé cette semaine avec, jeudi, à Washington, une rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping. Les discussions préparatoires à cette entrevue ont porté sur le commerce, l'intelligence artificielle et plusieurs autres dossiers stratégiques. Des deux côtés, la préparation avait été qualifiée de constructive.

Enfin, plusieurs membres de la Fed doivent s'exprimer aujourd'hui, notamment John Williams et Thomas Barkin, deux membres du FOMC.

Dans l'actualité des valeurs

KKR a fait part du lancement d'Akrapoint Commercial Capital, une société spécialisée dans le financement d'équipements de taille intermédiaire, soutenue par des fonds d'investissement gérés par KKR qui engageront 350 MUSD par l'intermédiaire de la stratégie de financement adossé à des actifs (Asset Based Finance) du groupe.

AutoZone a publié un bénéfice net de 931,6 MUSD au titre de son 4e trimestre 2025-2026 (clos fin août), soit un BPA en progression de 15% à 56,05 USD, alors que les analystes ne l'attendaient en moyenne qu'aux alentours de 54,50 USD.