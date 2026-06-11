Wall Street devrait progresser grâce au rebond du secteur technologique, l'actualité au Moyen-Orient au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme en hausse: Dow Jones +0,5 %, S&P 500 +0,45 %, Nasdaq +0,82 %

* Oracle recule après avoir annoncé des prévisions de dépenses supérieures aux estimations

* Les contrats à terme réduisent leurs gains après la publication de l'IPP de mai et des chiffres hebdomadaires des demandes d'allocations chômage

(Mise à jour des cours avant l'ouverture) par Joel Jose et Twesha Dikshit

Les actions américaines s'apprêtaient à ouvrir en hausse jeudi, les investisseurs recherchant des occasions d'achat parmi les valeurs technologiques malmenées et surveillant de près l'évolution du conflit au Moyen-Orient et son impact sur les économies et les entreprises.

Les fabricants de puces électroniques ont rebondi après que la vague de ventes de mercredi a fait chuter les principaux indices de Wall Street de plus de 1 % et entraîné les valeurs technologiques en territoire de correction, soit une baisse de 10 % par rapport à leur plus haut historique.

Nvidia NVDA.O , Intel INTC.O et Micron Technology MU.O affichaient des hausses comprises entre 1 % et 4,6 % dans les échanges avant l'ouverture.

Les États-Unis vont frapper l'Iran "très fort ce soir" et prendront bientôt le contrôle des infrastructures et des marchés pétroliers et gaziers de ce pays du Moyen-Orient, a déclaré le président américain Donald Trump .

Les contrats à terme ont perdu une partie de leurs gains antérieurs, tandis que les prix du pétrole ont légèrement progressé. O/R

"C'est (l'avertissement de Trump) une perspective assez inquiétante pour le marché, mais ce que nous observons ici, c'est un marché qui a peut-être été largement survendu ces derniers jours. C'est pourquoi nous assistons à une sorte de rebond," a déclaré Phil Blancato, stratège en chef des marchés chez Osaic Wealth.

À 9 h 02 (heure de l'Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 248 points, soit 0,5 %, et ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 33 points, soit 0,45 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 233,25 points, soit 0,82 %.

Le S&P 500 a chuté d'environ 4 % depuis qu'il a atteint un record de clôture début juin. Les investisseurs sont préoccupés par les valorisations élevées du secteur technologique et le resserrement de la politique monétaire, alors que le conflit au Moyen-Orient fait flamber les prix de l'énergie, attisant les pressions inflationnistes.

Les données ont montré que les prix à la production aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en mai, enregistrant leur plus forte hausse annuelle en trois ans et demi.

Par ailleurs, le nombre d'Américains ayant déposé une demande d'allocations chômage a légèrement augmenté la semaine dernière.

La Réserve fédérale devrait, selon les prévisions générales, maintenir ses taux d'intérêt dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 % lors de sa prochaine réunion de politique monétaire le 17 juin, les investisseurs tablant sur au moins une hausse de 25 points de base d'ici la fin de l'année.

L'entrée en bourse très attendue vendredi de SpaceX, la société d'Elon Musk, dont la valorisation devrait s'élever à 1.750 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, pourrait également mettre à l'épreuve la reprise de cette année qui a maintes fois propulsé les actions à des niveaux records.

Parmi les autres titres en vue, l'action Oracle ORCL.N a plongé de 9 % après que la société a annoncé des prévisions de dépenses d'investissement pour l'exercice 2027 supérieures aux estimations de Wall Street, soulignant les importantes dépenses nécessaires pour développer son infrastructure d'IA.

Les actions de Navan NAVN.O ont bondi de 21 % après que l'agence de réservation de voyages d'affaires a relevé mercredi ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de résultat d'exploitation, invoquant une forte demande en voyages d'affaires et la croissance de sa clientèle d'entreprises.