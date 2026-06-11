 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les Bourses européennes terminent en hausse malgré la hausse des taux de la BCE
information fournie par AFP 11/06/2026 à 17:52

La salle de contrôle d'Euronext, qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont clôturé en hausse jeudi, indifférentes au relèvement des taux de la Banque centrale européenne (BCE), que les marchés avaient anticipé, et au regain de tensions au Moyen-Orient.

Les prises de risques ont cependant ralenti en fin d'après-midi après la conférence de presse de Christine Lagarde, présidente de la BCE. Paris a progressé de 0,48%, tout comme Londres, et un peu moins que Milan (+0,95%). Francfort a fini quasi à l'équilibre (+0,06%).

Nasdaq

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 200,8 +0,48%
Pétrole Brent
93,07 -2,03%
OSE IMMUNO
4,378 +26,68%
SOITEC
128,6 +2,59%
2CRSI
48,22 -1,59%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank