Bardella à Bruxelles pour une nouvelle tournée auprès de ses alliés

Le chef du Rassemblement National Jordan Bardella, à La Flèche, en France, le 19 mai 2026 ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )

Après le Portugal et l'Italie, le chef de file du Rassemblement national Jordan Bardella rencontre jeudi l'extrême droite flamande à Bruxelles, nouvelle occasion de renforcer ses alliances européennes à quelques mois de la présidentielle française.

Le chef de file de l'extrême droite française, favori des sondages pour l'élection de 2027, prononcera un discours à 20H00 (18H00 GMT) au Parlement flamand, sur invitation du Vlaams Belang.

Cette formation politique belge, anti-immigration et qui prône l'indépendance de la Flandre, voit dans la venue du leader d'extrême droite un "événement exceptionnel".

"Jordan Bardella est aujourd'hui perçu comme l'un des responsables politiques les plus influents d'Europe", souligne-t-elle dans un communiqué particulièrement laudatif.

Porto, Milan

Du côté du RN, ce rassemblement est perçu comme une nouvelle occasion de consolider les liens avec des formations politiques dont il est traditionnellement proche. Avec l'objectif affiché de s'appuyer sur ces alliances pour peser dans les débats européens, en cas de victoire en 2027.

Ce sont des "opportunités saisies par nos alliés" pour que Jordan Bardella "puisse présenter son projet pour la France et son impact sur le projet européen", assure l'eurodéputé RN Fabrice Leggeri à l'AFP.

Au cours des derniers mois, le président du groupe des Patriotes au Parlement européen s'est ainsi affiché à Porto, aux côtés du leader de l'extrême droite portugaise, André Ventura.

Jordan Bardella et Matteo Salvini, à Milan, le 18 avril 2026 ( AFP / PIERO CRUCIATTI )

Ainsi qu'à Milan, enlaçant sur scène le vice-Premier ministre italien, Matteo Salvini, aux côtés d'autres dirigeants ultraconservateurs.

Jordan Bardella a toutefois évité un meeting à Budapest quelques jours avant la défaite cuisante de Viktor Orban aux législatives hongroises, auquel participait Marine Le Pen.

A Bruxelles jeudi, le chef du RN et possible candidat à la présidentielle s'affichera aux côtés du chef du Vlaams Belang, Tom Van Grieken, pour une conférence de presse autour de 15H00. Avant son discours dans la soirée.

Le parti belge défend la "remigration", soit une politique massive d'expulsion des personnes étrangères ou d'origine étrangère, une idée avec laquelle le RN a pris ses distances.

Manifestation

Au-delà de ses partenaires classiques, que le RN retrouve de meeting en meeting, Jordan Bardella cherche aussi à élargir ses cercles. Il a multiplié les contacts avec les chancelleries étrangères au cours des derniers mois, échangeant avec les ambassadeurs des Etats-Unis, d'Egypte, des Emirats, d'Allemagne...

"Ça permet de nouer des liens politiques avec des pays ou gouvernements avec lesquels on se dit qu'on aimerait travailler", explique l'élu Fabrice Leggeri.

Jordan Bardella avait ainsi lancé un appel du pied au chancelier allemand Friedrich Merz mi-mai, soulignant ses "convergences idéologiques" avec le dirigeant conservateur, notamment en matière de contrôle des frontières et de l'immigration. Quitte à s'attirer en retour des critiques de l'extrême droite allemande.

La présence du président du RN à Bruxelles jeudi est toutefois vivement critiquée par un collectif de dizaines d'associations belges.

Elle "participe à la normalisation d'un camp politique dont l'histoire, les alliances et le programme restent incompatibles avec l'égalité", écrivent-elles dans un communiqué, appelant à un rassemblement "large et massif" pour s'opposer à cet événement, autour de 18H00.