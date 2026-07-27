Wall Street devrait ouvrir en hausse, la trêve dans les hostilités entre les États-Unis et l'Iran ayant redonné confiance aux investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +1,1%, S&P 500 +0,85%, Nasdaq +1,36%

* Les compagnies aériennes et les opérateurs de croisières progressent; les valeurs énergétiques mènent la baisse

* Décision de la Fed attendue mercredi

* Les investisseurs attendent les résultats des sociétés du "Mag 7"

(Le point avant l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Ragini Mathur

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en hausse lundi après la trêve conclue entre les États-Unis et l'Iran, ce qui a renforcé l'appétit pour le risque à l'approche d'une semaine marquée par la publication de résultats importants, la publication de données économiques et une décision sur les taux d'intérêt .

Un large éventail de titres sensibles aux cours de l'énergie a progressé lors des échanges avant l'ouverture. United Airlines

UAL.O et Southwest Airlines LUV.N ont chacune gagné 3,6%. Les opérateurs de croisières Royal Caribbean RCL.N et Carnival

CCL.N ont respectivement progressé de 2,4% et 3%.

La chute de 6,8% du prix du Brent LCOc1 , à 90,1 dollars le baril, a pesé sur les actions des entreprises du secteur de l’énergie. Occidental Petroleum OXY.N et Exxon Mobil XOM.N ont chacune reculé d’environ 3%.

Les marchés ont terminé la semaine dernière sous le choc de l’escalade des tensions au Moyen-Orient, craignant que le conflit n’alimente de nouvelles pressions sur les prix à l’approche de la décision de politique monétaire de la Fed prévue mercredi.

Malgré l’annonce d’une trêve dans les attaques, le trafic maritime dans le détroit crucial d’Ormuz est resté faible. Les attaques menées par les Houthis du Yémen , proches de l’Iran, contre des installations pétrolières saoudiennes situées le long de la côte de la mer Rouge – une autre voie navigable vitale pour le commerce mondial du pétrole – ont également maintenu les opérateurs dans l’expectative.

La Fed n’a donné que peu d’indications sur les perspectives de sa politique monétaire depuis l’arrivée de Kevin Warsh à sa tête. Les investisseurs s’attendent à ce que les taux restent inchangés cette semaine, mais anticipent des hausses d’au moins 25 points de base dans le courant de l’année, selon des données compilées par LSEG.

"La Fed ne va pas agir cette semaine. Il serait difficile de justifier une hausse en se basant sur une flambée à court terme des prix du pétrole", a déclaré Thomas Hayes, président de Great Hill Capital.

L’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) pour le mois de juin sera publié le lendemain de la décision de la banque centrale. Cet indicateur d’inflation privilégié par la Fed devrait jouer un rôle clé dans la formation des anticipations du marché concernant les taux d’intérêt pour le reste de l’année.

À 8 h 38 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 gagnaient 571 points, soit 1,1%, et ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 63,5 points, soit 0,85%. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 s’appréciaient de 383,75 points, soit 1,36%.

Les contrats à terme sur l’indice Russell 2000 des petites capitalisations, sensible aux taux d’intérêt RTYcv1 , ont progressé de 1%, tandis que l’indice de volatilité du CBOE

.VIX a reculé de 0,8 point à 17,77.

Les résultats des sociétés du "Magnificent Seven" – Microsoft MSFT.O , Amazon.com AMZN.O , Meta META.O et Apple

AAPL.O – mettront encore davantage à l’épreuve le secteur de l’IA cette semaine.

Microsoft, Amazon et Meta ont chacun progressé de plus de 1%, tandis qu’Apple a légèrement gagné 0,3%. Parmi les valeurs du secteur des semi-conducteurs, Applied Materials AMAT.O a gagné 3,1%, Western Digital WDC.O a progressé de 2,3% et le leader du secteur, Nvidia NVDA.O , a augmenté de 0,7%.

Les rapports faisant état de flux de trésorerie négatifs publiés la semaine dernière par Alphabet GOOGL.O et Tesla

TSLA.O ont renforcé les inquiétudes concernant les dépenses des entreprises financées par l’endettement. Les débuts fulgurants du fabricant chinois de puces CXMT Corp

688825.SS ont également signalé une intensification de la concurrence pour l’industrie américaine des semi-conducteurs.

"C’est une semaine très importante. Elle pourrait déterminer si ce sont les hyperscalers ou les valeurs des semi-conducteurs et de la mémoire qui surperformeront d’ici la fin de l’année", a déclaré Hayes.

Le Nasdaq .IXIC , fortement orienté vers les technologies, a perdu 8% par rapport à son plus haut historique, tandis qu’au début du mois, l’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a confirmé qu’il se trouvait en "marché baissier" depuis fin juin.

On parle de "correction technique" lorsqu’un indice clôture à 10% en dessous de son plus haut récent, tandis qu’une baisse de 20% est qualifiée de "marché baissier".