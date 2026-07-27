Des traders travaillent à la Bourse de New York

La Bourse de New York a ouvert en nette ‌hausse lundi, les investisseurs se montrant soulagés par la suspension des frappes au Moyen-Orient et la baisse des cours ​du pétrole qui en résulte, dans l'attente de la réunion de la Fed et d'une série de résultats et d'indicateurs majeurs plus tard dans la semaine.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 559,92 points, soit 1,08% à ​52.507,17 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,81% à 7.471,84 points.

Le Nasdaq Composite prend 1,08% soit 268,62 points, à 25.244,44 points.

Après ​13 nuits consécutives de frappes sur le territoire iranien, ⁠suivies à chaque fois de représailles de Téhéran contre des cibles américaines dans le Golfe, Washington a mis ‌fin à ces bombardements ce week-end et l'Iran a réagi en suspendant les siens, ce qui a brusquement stoppé la flambée inquiétante des prix du pétrole observée les derniers jours.

La ​chute des cours du pétrole suscite un ‌certain optimisme sur les marchés, même si les investisseurs restent préoccupés par les ⁠répercussions de la récente escalade militaire, à deux jours de la décision de la Fed en matière de politique monétaire.

Même si l'on s'attend à ce que la banque centrale américaine maintienne ses taux inchangés mercredi, certains opérateurs envisagent ⁠la possibilité d'une hausse de ‌dernière minute.

"Les marchés anticipent une probabilité inhabituellement élevée de hausse des taux (environ 30 à 35%) (...) ⁠Des probabilités aussi élevées à seulement deux jours d'une réunion du FOMC sont assez inhabituelles, la Fed de ‌l'ère Powell ayant généralement clairement annoncé ses décisions à l'avance", écrit dans une note Xiao Cui, ⁠économiste chez Pictet Wealth Management.

Ce dernier s'attend également à ce que les responsables continuent ⁠de considérer l'inflation comme le ‌principal risque pour la politique monétaire, laissant ainsi la porte ouverte à un resserrement à partir de septembre.

Cette semaine ​donnera également un nouvel aperçu des perspectives du secteur technologie ‌américain, après l'accueil mitigé réservé il y a quelques jours aux projets d'investissement d'Alphabet et de Tesla, dans un contexte de doutes renouvelés ​quant aux rendements de l'IA.

De plus, les investisseurs prendront connaissance jeudi des chiffres de l'inflation PCE, bien qu'un jour après la décision de la Fed, ainsi que de l'estimation de croissance de l'économie américaine au deuxième ⁠trimestre.

Aux valeurs, les producteurs de pétrole et de gaz son pénalisés par la baisse des prix du brut, Exxon Mobil et Chevron reculant respectivement de 1,98% et 1,8%, tandis que le secteur aérien en profite, Delta et American Air Lines progressant d'environ 3,5% chacune dans les premiers échanges.

Microsoft, Amazon, Meta et Apple sont tous dans le vert avant la publication de ses résultats plus tard cette semaine.

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(Rédigé par Diana ​Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)