Wall Street devrait ouvrir en hausse grâce au recul des cours du pétrole et à l'optimisme du secteur technologique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,17%, S&P +0,14%, Nasdaq +0,28%

* Au moins six responsables de la Fed prendront la parole au cours de la journée

* Pepsi recule après que J.P. Morgan a abaissé sa note à "neutre"

(Dernières informations avant l'ouverture des marchés)

par Shashwat Chauhan et Tharuniyaa Lakshmi

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en hausse mardi, soutenus par un recul des cours du pétrole, tandis que les informations parues dans les médias concernant les détails de l'introduction en bourse d'Anthropic ont également renforcé le sentiment positif à l'égard des valeurs technologiques.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de plus de 1%, l’attention restant focalisée sur l’approvisionnement en provenance du Moyen-Orient malgré les inquiétudes persistantes concernant les perturbations liées à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

Les valeurs technologiques ont légèrement progressé après la publication du prospectus d’introduction en bourse d’Anthropic , consulté par Reuters, qui a montré à quel point ce laboratoire d’IA s’était fortement développé au cours de l’année dernière — tout en enregistrant des pertes plus importantes.

Anthropic vise une valorisation de plus de 2 000 milliards de dollars lors de son introduction en bourse, ce qui pourrait en faire une référence quant à la manière dont Wall Street évalue les principales entreprises du secteur de l’IA.

"Le marché est en quelque sorte dans une phase d’attente. La croissance des bénéfices a été phénoménale, mais les attentes sont extrêmement élevées et une grande partie des bonnes nouvelles est déjà prise en compte dans le cours des actions", a déclaré Newton Jones, directeur général exécutif chez Zizmer-Jones Private Wealth Management Group, au sein de Steward Partners.

La plupart des entreprises du secteur des semi-conducteurs ont progressé en pré-ouverture après une vague de ventes généralisée dans le secteur lundi. Marvell Technology MRVL.O , Micron Technology MU.O et Broadcom AVGO.O ont toutes enregistré une hausse d’environ 1%.

Nvidia NVDA.O a légèrement progressé de 0,7%, poursuivant sur la lancée des gains enregistrés lundi, lorsque la société la plus valorisée au monde a porté son autorisation de rachat d’actions à un montant record de 150 milliards de dollars.

Le thème de l’IA, qui a été le principal moteur de la hausse amorcée en octobre 2022, reste déterminant. Les déclarations de Sam Altman, directeur général d’OpenAI, lors de l’événement DevDay organisé par la société plus tard dans la journée, seront suivies de près par les investisseurs.

À 8 h 45 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 gagnaient 90 points, soit 0,17%, les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 10,75 points, soit 0,14%, et les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 s’appréciaient de 84,5 points, soit 0,28%.

L’indice S&P 500 .SPX a enregistré lundi sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis fin août, les valeurs technologiques ayant subi des pressions dans un contexte d’incertitude géopolitique.

Les données économiques font l'objet d'une attention accrue ces derniers temps, la Réserve fédérale ayant réduit ses commentaires sur les futures orientations de sa politique monétaire sous la présidence de Kevin Warsh. Selon l’outil CME FedWatch, les opérateurs estiment actuellement à 70% la probabilité d’une nouvelle hausse des taux d’intérêt en octobre.

"L’économie reste relativement solide. L’inflation est bien ancrée et les données prospectives continuent de paraître solides, ce qui limite la marge de manœuvre des décideurs politiques", a ajouté M. Jones.

Les chiffres des offres d’emploi pour le mois d’août seront publiés plus tard dans la journée, premier d’une longue série de chiffres économiques dont la publication est prévue cette semaine. Au moins six responsables de la Fed, dont le président de la Fed de New York, John Williams, doivent s’exprimer tout au long de la journée de mardi.

Parmi les autres titres en forte hausse, Summit Therapeutics

SMMT.O a bondi de 20,1%. La société biopharmaceutique a annoncé que le laboratoire britannique AstraZeneca AZN.L allait investir 2 milliards de dollars dans son capital et collaborer à une série d’études visant à tester conjointement leurs traitements contre le cancer.

Le géant des snacks et des sodas PepsiCo PEP.O a reculé de 1,1% après que J.P. Morgan a abaissé la note du titre de "surpondérer" à "neutre".