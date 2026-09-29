Wall Street ouvre sans direction claire, surveille le pétrole et les taux

Un opérateur à la Bourse de New York, le 4 août 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mardi, quelque peu freinée par des prix du pétrole et des taux obligataires toujours élevés, sur fond d'attentisme avant de nouvelles données sur l'inflation.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones cédait 0,09%, l'indice Nasdaq prenait 0,31% et l'indice élargi S&P 500 grappillait 0,11%.

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