Le gendarme bancaire suisse clôt une procédure très attendue contre Julius Baer

La Finma, l'autorité de surveillance du secteur bancaire en Suisse, a clos une procédure d'enquêtes contre Julius Baer dont les conclusions étaient très attendues, faisant bondir le cours de l'action de l'établissement de gestion de fortune.

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le premier volet de la procédure avait démarré avant l'arrivée aux commandes d'une nouvelle équipe de direction, qui a depuis lancé une grande réorganisation, mais limitait la marge de manoeuvre de la banque, notamment pour procéder à des rachats d'actions, tant que la Finma ne s'était pas prononcé.

Dans un communiqué, la Finma a annoncé avoir constaté de "graves violations des obligations du droit sur le blanchiment d'argent" et "des manquements graves dans la gestion des risques" durant cette procédure d'enquêtes en deux volets.

Le premier portait sur des crédits privés et avait été lancé en décembre 2024 suite l'effondrement l'année précédente de l'empire immobilier autrichien Signa, à qui Julius Baer avait accordé plusieurs prêts.

Le second volet, ouvert en août 2025, quelques mois après l'arrivée aux commandes du nouveau directeur général, concernait des violations des règles sur le blanchiment d'argent en lien avec des clients dans l'entourage de deux personnes russes politiquement exposées.

"Il s'agit déjà de la cinquième procédure en moins de dix ans", a insisté la Finma dans le communiqué qui souligne cependant que la banque a "pris de nombreuses mesures pour traiter les manquements constatés et pour améliorer sa culture" durant cette procédure.

A la demande de la Finma, la banque a notamment "redéfini son appétit pour le risque", "renforcé les fonctions de contrôle", "revu son système de rémunération" et "fondamentalement réorganisé sa gouvernance d’entreprise", note le gendarme du secteur bancaire en Suisse.

La Finma a ordonné la confiscation de 10 millions de francs suisses (10,5 millions d'euros) de gains indus et ouvert des procédures contre trois anciens collaborateurs.

Mais "eu égard à l’évolution de la situation de risques et des mesures mises en oeuvre par la banque", elle a aussi pu lever une partie des restrictions imposées pendant la durée de ces enquêtes. D'autres pourront être progressivement assouplies.

A 12H47 GMT, l'action s'adjugeait 8,21% à 77,48 francs suisses, alors que le SPI, l'indice élargi de la Bourse suisse, s'appréciait de 0,32%.

Cette décision de la Finma représente "une étape importante", avec "une reconnaissance de nos efforts au cours des 20 derniers mois", a déclaré Stefan Bollinger, le directeur général de la banque, aux commandes depuis janvier 2025.

Dans un communiqué, la banque dit avoir soumis à la Finma une demande concernant son programme de rachat d'actions, qui est "en attente d'approbation définitive".