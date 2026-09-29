Veolia remporte un contrat d'un milliard d'euros pour la gestion de l'eau dans la métropole de Barcelone

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le géant des services à l'environnement Veolia a remporté un contrat d'un milliard d'euros pour la production d'eau potable dans une partie de la métropole de Barcelone, a-t-on appris mardi auprès du groupe.

Le groupe précise avoir été "désigné comme attributaire du marché d'un milliard d'euros sur 25 ans" pour la production d'eau potable "dans huit communes de l’aire métropolitaine de Barcelone, au bénéfice de plus de 230.000 habitants", dans une déclaration transmise à la presse.

Ce nouveau contrat fait plus que jamais de l'Espagne un marché clé du groupe en Europe. Veolia, présent en Espagne depuis 160 ans, où il compte 18.000 salariés, précise y avoir "réalisé 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025".

"L'Espagne constitue l'un des principaux relais de croissance de Veolia, avec une ambition de plus de 40% de croissance d'ici la fin de la décennie", a précisé Veolia.

"La décision prise aujourd'hui par l'AMB (Area Metropolitana de Barcelona) confirme la qualité et la compétitivité de notre proposition", a ajouté le groupe.

Le groupe table sur une finalisation du contrat pour début 2027.