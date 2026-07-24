Wall Street devrait ouvrir en hausse après la chute des valeurs technologiques ; le Moyen-Orient et les droits de douane au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme en hausse: Dow Jones +0,41%, S&P +0,23%, Nasdaq +0,13%

* Intel en hausse grâce à des prévisions optimistes de chiffre d'affaires et de bénéfices trimestriels

* Oracle en hausse grâce à un contrat de 7 milliards de dollars avec le Pentagone pour la fourniture de logiciels

(Dernières informations avant l'ouverture des marchés) par Ragini Mathur et Avinash P

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en hausse vendredi après une vague de ventes menée par le secteur technologique lors de la séance précédente, alors que les investisseurs digéraient les derniers résultats , l'escalade des tensions au Moyen-Orient et l'annonce de nouveaux droits de douane par l'administration Trump.

Intel INTC.O s'est ajouté à la liste des publications de résultatsclés de cette semaine , en annonçant des prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires trimestriels supérieurs aux estimations de Wall Street et en dévoilant son intention d'augmenter ses dépenses au cours des deux prochaines années. L'action du fabricant de puces a progressé de 3,3% dans les échanges avant l'ouverture.

Le secteur des semi-conducteurs dans son ensemble est toutefois restéen retrait.

Le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC ont enregistré jeudi leur plus forte baisse journalière depuis un mois, alors que les inquiétudes s’intensifiaient concernant le secteur de l’IA.

Les résultats d’Alphabet GOOGL.O et de Tesla TSLA.O ont accentué l’inquiétude des investisseurs face à la hausse des dépenses d’investissement et à la consommation de trésorerie chez les grandes entreprises technologiques , instaurant un climat de prudence avant la publication, la semaine prochaine, des résultats de Microsoft MSFT.O , d’Amazon

AMZN.O et de Meta META.O .

“L’IA restant le thème d’investissement dominant, les marchés se montrent de plus en plus sélectifs, récompensant une exécution solide tout en faisant preuve de moins de tolérance envers des dépenses élevées sans perspective claire de retour sur investissement,” a déclaré Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com.

Par ailleurs, l’administration Trump a imposé de nouveaux droits de douane de 10% et 12,5% sur les marchandises provenant de 60 partenaires commerciaux, invoquant une application laxiste des interdictions relatives au travail forcé. Cette mesure intervient alors qu’un droit de douane mondial temporaire de 10% arrivait à expiration.

Les risques géopolitiques ont été au centre de l’attention après que le président Donald Trump a menacé l’Iran et ses alliés houthis de “sanctions militaires majeures ” à la suite d’attaques menées par des combattants yéménites contre deux pétroliers saoudiens en mer Rouge.

Les cours du pétrole ont bondi au-delà des 100 dollars le baril jeudi, les investisseurs réévaluant le risque d’une perturbation prolongée de l’approvisionnement énergétique.

Malgré un reculdes prix vendredi, un choc énergétique prolongé pourrait raviver les craintes d’inflation à l’échelle mondiale etinciter les banques centrales à réajuster leur politique monétaire.

La Réserve fédérale doit se réunir la semaine prochaine, les marchés anticipant une probabilité d’environ un tiers d’une hausse des taux, contre 12% une semaine plus tôt, selon l’outil FedWatch de CME.

Les investisseurs suivront également de près les données PCE de la semaine prochaine, l'indicateur d'inflation privilégié par la Fed, qui seront publiées le lendemain de la décision de politique monétaire.

À 8 h 37 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 gagnaient 214 points, soit 0,41%, et les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 17 points, soit 0,23%. Les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 affichaient une hausse de 37,5 points, soit 0,13%.

Le S&P 500 et le Nasdaq s'apprêtaient à enregistrer une deuxième semaine de baisse consécutive, tandis que le Dow .DJI s'apprêtait à connaître une troisième semaine consécutive de recul.

Oracle ORCL.N a gagné 2,3% après l’annonce par le Pentagone d’un accord de près de 7 milliards de dollars , d’une durée maximale de 10 ans, visant à regrouper sous un seul contrat les licences logicielles sur site du département avec celles de l’entreprise de cloud computing.

Plus tard dans la séance, les investisseurs analyseront les données préliminaires de l'indice PMI (indice des directeurs d'achat) de juillet, qui seront publiées à 9 h 45 (heure de l'Est), afin d'obtenir une image actualisée de l'activité manufacturière et des services aux États-Unis.