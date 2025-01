Wall Street: des gains fragiles malgré la remontée des taux information fournie par Cercle Finance • 14/01/2025 à 17:20









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York affiche une hausse prudente mardi à la veille de l'annonce des chiffres mensuels de l'inflation qui aideront les investisseurs à mieux évaluer la trajectoire des prochaines baisses de taux d'intérêt de la Fed.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,4% à 42.460,1 points, tandis que le Nasdaq Composite ne grignote plus que 0,1% à 19.097 points.



Les intervenants de marché préfèrent limiter leurs prises de risques alors que le rendement des emprunts d'Etat à dix ans atteint son plus haut niveau en près d'un an et demi.



Ce rendement de référence s'établit au-dessus de la zone des 3,80% considérée par certains investisseurs comme un niveau technique important.



Les rendements américains ont repris leur progression depuis le mois de décembre, portés par les déclarations de Jerome Powell, le président de la Fed, selon lesquelles la politique monétaire est entrée dans une 'nouvelle phase' marquée par des baisses de taux moins rapides qu'auparavant.



La combinaison d'indicateurs économiques solides, du récent réveil de l'inflation et la perspective d'une politique pro-croissance de la part de Donald Trump ont déclenché des ventes obligataires, alors que les investisseurs se positionnent pour des taux directeurs plus élevés plus longtemps qu'anticipé.



Au chapitre économique, le Département du Travail a fait savoir ce matin que la hausse des prix à la production avait accéléré à 3,3% en décembre par rapport à celle du mois de novembre (+3%).



Celle-ci a néanmoins ralenti le mois dernier (-0,2 point à 3,3%) une fois exprimée hors alimentation, énergie et services commerciaux.



Mais les intervenants attendent surtout le rapport sur l'inflation, programmé demain, pour se positionner.



La publication des chiffres des prix à la consommation (CPI) s'avérera peut-être déterminante pour anticiper l'évolution de la politique monétaire de la Fed.



Le reste de la semaine s'annonce par ailleurs animé avec le démarrage, demain, de la saison des résultats de 4ème trimestre, marqué par les publications de Citi, JPMorgan, Goldman Sachs et Wells Fargo.



Au niveau sectoriel, les valeurs liées à l'immobilier (+0,7%), aux matières premières (+0,7%) et aux services collectifs (+0,6%) signent les meilleures performances de cé début de journée.



A l'inverse, le secteur de la santé accuse le plus net repli du jour en décrochant de 1,3% dans le sillage de la chute du titre Eli Lilly (-7%) suite à des perspectives 2025 jugées décevantes.



Du côté des changes, le dollar cède un peu de terrain face à l'euro, qui parvient à préserver le seuil de 1,03 face au billet vert.



Les cours du pétrole consolident un peu après leur récente série haussière, qui avait conduit le baril de brut léger américain (WTI) à se rapprocher hier du seuil des 80 dollars pour la première fois depuis le mois d'août dernier.



Le WTI lâche actuellement 1,2% à 77,8 dollars.





