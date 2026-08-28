Wall Street dans l'expectative du discours de Kevin Warsh à Jackson Hole

Les futures sur le S&P 500 ( 0,1%) et le Nasdaq 100 (-0,1%) préfigurent un début de séance hésitant à Wall Street, tous les regards étant tournés vers Jackson Hole (Wyoming), où le président de la Fed, Kevin Warsh, doit prendre la parole environ une demi-heure après la cloche d'ouverture à la Bourse de New York.

Tous les regards braqués sur Kevin Warsh

Principal rendez-vous de cette fin d'été, le colloque de Jackson Hole sera dominé par le discours de Kevin Warsh, qui va devoir s'efforcer de ne pas prendre les marchés à contre-pied au vu du contexte économique et géopolitique délicat du moment.

"Alors que les anticipations du marché concernant la réunion de la Fed en septembre restent incertaines (35% de chances de hausse), le discours d'aujourd'hui est particulièrement important", notait Deutsche Bank dans son point matinal.

"Cette année, nous ne savons pas encore de quoi Warsh va parler, mais il a déclaré en juillet qu'il était indécis sur le fait qu'il s'agisse d'un discours d'ensemble ou d'une mise en place plus traditionnelle pour toute l'action que nous aurons entre septembre et décembre", rappelait la banque allemande.

"Nous nous attendons à ce que Kevin Warsh réaffirme son attachement à atteindre l'objectif d'une inflation de 2%, qu'il précise les motivations de sa stratégie de communication au sein de la Fed et qu'il partage ses réflexions sur des enjeux plus globaux", indiquait pour sa part Goldman Sachs hier.

"S'il devrait reconnaître l'amélioration récente sur le front de l'inflation, il est peu probable qu'il donne des indications sur la trajectoire future de la politique monétaire", prévenait cependant la banque d'affaires new-yorkaise.

D'après Goldman Sachs, une majorité de votants du FOMC reste convaincue de l'opportunité d'un "statu quo" à la suite des bons chiffres d'inflation parus au titre de juin et juillet, ce qui amène la firme à prévoir que la Fed maintiendra ses taux inchangés en septembre et jusqu'à la fin de l'année.

Ce rendez-vous devrait largement éclipser le seul indicateur économique notable de la journée, à savoir l'indice de confiance de l'Université du Michigan (UMich), qui, pour mémoire, était ressorti à 51 en estimation préliminaire pour août, contre 55,2 le mois précédent.

Vers des accueils contrastés pour les publications d'entreprises de la veille

Dans l'actualité des valeurs, Eli Lilly est attendu en légère hausse, après que la FDA des États-Unis a approuvé son Mounjaro afin de réduire le risque d'événements cardiovasculaires indésirables majeurs chez les adultes atteints de diabète de type 2 présentant un risque élevé de tels événements.

Concernant les publications trimestrielles d'hier soir, Gap devrait ouvrir en forte hausse, la résistance des marges et le relèvement des objectifs de bénéfice du groupe de prêt-à-porter éclipsant des ventes légèrement inférieures aux attentes et des performances toujours très contrastées entre ses enseignes.

En revanche, Autodesk est attendu en net repli à l'ouverture, l'éditeur de logiciels de conception, d'ingénierie et de fabrication ayant affiché des objectifs mitigés pour le trimestre en cours, en marge de chiffres pourtant un peu meilleurs que prévu au titre du 2e trimestre de son exercice décalé.

Une correction est aussi anticipée pour Marvell Technology, qui a certes présenté un chiffre d'affaires trimestriel en forte hausse et des perspectives supérieures aux attentes, mais dont le titre devrait faire l'objet de prises de bénéfices après avoir presque triplé depuis le début de l'année sous l'effet de l'engouement pour l'IA.

Workday a également enregistré une croissance de son chiffre d'affaires au 2e trimestre, soutenue par l'adoption de ses logiciels de finance et de ressources humaines enrichis par l'IA. La dynamique semble toutefois insuffisante pour convaincre les investisseurs face à des résultats et des perspectives conformes aux attentes.