Wall Street continue de tutoyer les sommets

Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York évolue en ordre dispersé jeudi, toujours à des niveaux records, ne s'inquiétant pas de l'arrêt partiel des activités gouvernementales et du report de la publication d'indicateurs économiques clés.

Après avoir atteint un plus haut historique en clôture la veille, l'indice Nasdaq prenait 0,33% vers 14H15 GMT. L'indice élargi S&P 500 grappillait, lui, 0,04% et le Dow Jones cédait 0,13%.

"Les investisseurs considèrent pour l'instant le blocage gouvernemental comme un événement positif", commente auprès de l'AFP Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

Selon lui, "nous sommes dans un marché haussier, les investisseurs sont optimistes pour l'avenir" et toutes les actualités "continuent d'être bien accueillies à Wall Street".

Des licenciements massifs de travailleurs fédéraux américains sont "imminents", a prévenu la Maison Blanche alors qu'aucun compromis n'est en vue jeudi entre démocrates et républicains qui se renvoient la responsabilité du blocage budgétaire paralysant les Etats-Unis depuis deux jours.

L'arrêt partiel des activités de l'Etat fédéral a empêché la publication d'un certain nombre d'indicateurs, dont les nouvelles demandes hebdomadaires de chômage.

Et la publication vendredi du rapport officiel sur l'emploi américain au mois de septembre paraît aussi compromise.

Cela n'inquiète pas pour autant Wall Street, qui est portée par la "conviction qu'il n'y aura pas d'impact économique significatif dû au +shutdown+ et qu'il y aura au moins deux autres baisses de taux avant la fin de l'année", souligne Patrick O'Hare, de Briefing.com.

La perspective d'une nouvelle détente monétaire par la banque centrale des Etats-Unis (Fed) a été renforcée mercredi par la publication de l'enquête mensuelle ADP/Stanford Lab.

Selon cet indicateur, les entreprises privées ont détruit en septembre plus d'emplois qu'elles n'en ont créés en septembre (-32.000) aux Etats-Unis. Les analystes tablaient sur des créations nettes.

La première baisse de taux de la Réserve fédérale de l'année a été décidée en septembre en réaction à l'affaiblissement du marché du travail américain, en dépit des pressions inflationnistes persistantes.

Dans ce contexte sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à échéance dix ans évoluait peu, à 4,11% vers 14H10 GMT contre 4,10% à la clôture la veille.

Par ailleurs, note Patrick O'Hare, jeudi marque "la fête juive du Yom Kippour, donc le volume total des transactions devrait être plutôt faible" à Wall Street.

Côté entreprises, la compagnie pétrolière américaine Occidental Petroleum (-4,81% à 45,52 dollars) tombait après l'annonce du rachat de sa branche chimie par Berkshire Hathaway (-0,18% à 497,31 dollars), la holding de l'investisseur Warren Buffett.

Occidental cèdera cette division, OxyChem, pour 9,7 milliards de dollars, une opération qui devrait être finalisée au 4e trimestre 2025. L'entreprise entend utiliser une grande partie du montant de la transaction pour se désendetter.

Cette opération pourrait être la dernière grosse acquisition de Warren Buffett, 95 ans, avant son départ de la tête de Berkshire Hathaway programmé pour la fin de l'année.

Le constructeur de véhicules électriques Tesla (-0,53% à 457,03 dollars) ne profitait pas de la hausse de ses ventes au troisième trimestre (+7% sur un an). Il s'agit pourtant d'un signe de redressement après trois trimestres consécutifs de repli.

