Le jugement dans le procès opposant des médias espagnols à Meta mis en délibéré

L'AMI accuse Meta d'avoir violé, entre mai 2018 et juillet 2023 la réglementation européenne de protection des données ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Le procès dans lequel plus de 80 médias espagnols réclament à Meta, propriétaire de Facebook et Instagram, plus de 550 millions d'euros pour les dommages causés par son modèle publicitaire, s'est conclu jeudi et son jugement a été mis en délibéré.

Les médias "défendent leur existence car la liberté de la presse est fondamentale dans la société. Nous avons besoin de médias pluralistes, et non de grandes plateformes oligarchiques", a affirmé dans ses conclusions finales l'avocat de l'Association des médias d'information (AMI), Nicolás González Cuéllar.

L'avocat de Meta, Javier de Carvajal, a de son côté plaidé jeudi pour le "rejet de la plainte", la considérant "dénuée de preuves".

L'AMI, qui regroupe notamment les groupes Prisa (El Pais, AS), Godo (La Vanguardia, Mundo deportivo), Unidad Editorial (El Mundo, Marca) ou Vocento (ABC), a déposé plainte en décembre 2023 contre Meta Irlande, où le géant technologique américain dispose de son siège européen.

L'AMI accuse Meta d'avoir violé entre mai 2018 et juillet 2023 la réglementation européenne de protection des données, en utilisant les données des internautes sans leur consentement afin de créer des profils publicitaires individualisés et réclame 551 millions d'euros au groupe pour concurrence déloyale dans la vente de publicité numérique.

Comme les médias espagnols ont respecté la réglementation, Meta a bénéficié d'un "avantage compétitif illégitimement acquis", selon l'AMI.

Meta, qui affirme "respecter toutes les lois applicables", estime qu'il s'agit d'une "plainte infondée" qui "ignore délibérément l'évolution de l'industrie publicitaire au cours des dernières années".

Devant le tribunal mercredi, les dirigeants de Meta en Espagne ont assuré que, pour la publicité, les données des utilisateurs étaient finalement moins importantes que les algorithmes utilisés pour rendre les annonces pertinentes pour chaque internaute, insistant sur les investissements massifs du groupe dans ce domaine.

En plus de l'AMI, les radios et télévisions espagnoles ont déposé une autre plainte contre Meta pour les mêmes raisons, réclamant 160 millions d'euros de dommages et intérêts.

En France, environ 200 groupes de médias français, y compris les principales chaînes de télévision et les principaux journaux, ont intenté une action similaire contre Meta en avril dernier.