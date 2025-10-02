Armani a approché des acheteurs potentiels pour une vente de ses parts, selon des sources

Une boutique Giorgio Armani à Milan

par Amy-Jo Crowley, Dominique Patton et Mathieu Rosemain

Des représentants d'Armani ont approché des acheteurs potentiels, dont le groupe français L'Oréal, pour la vente d'une participation minoritaire dans le célèbre groupe de mode italien, à la suite du décés du créateur Giorgio Armani début septembre, ont déclaré trois sources à Reuters.

Deux des sources ont déclaré à Reuters que le géant de la beauté L'Oréal faisait partie des sociétés approchées.

Les fonds d'investissement privés n'ont pour l'instant pas été sollicités en tant qu'acheteurs potentiels, ont déclaré l'une de ces sources et une quatrième personne.

Selon deux des sources, le cabinet Rothschild devrait conseiller l'entreprise dans le cadre d'une transaction. Le groupe a des liens avec le cabinet de conseil par l'intermédiaire d'Irving Bellotti, un associé de Rothschild qui siège au conseil d'administration de la fondation Armani.

Les discussions n'en sont qu'à leur début, a déclaré l'une des sources, ajoutant que toute avancée pourrait prendre des mois.

ARMANI A DEMANDÉ À SES HÉRITIERS DE VENDRE LEURS PARTS

Reuters n'a pas été en mesure de déterminer qui avait effectué les démarches pour le compte des vendeurs de la société. Les quatre sources ont requis l'anonymat en raison du caractère privé de l'affaire.

Le groupe Armani et le cabinet de conseil Rothschild se sont refusés à tout commentaire.

L'Oréal, qui détient un accord de licence avec le groupe Armani jusqu'en 2050, n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Dans son testament publié le mois dernier, le défunt créateur italien Giorgio Armani a demandé à ses héritiers de vendre une participation de 15% dans la maison de couture dans les 18 mois suivant son décès, puis de transférer 30% à 55% supplémentaires au même acheteur, ou d'envisager une introduction en Bourse à défaut.

Le testament indique que la priorité doit être donnée au conglomérat de luxe LVMH, au géant de la beauté L'Oréal et au fabricant de lunettes EssilorLuxottica.

Les trois sociétés citées ont fait des déclarations laissant entendre qu'elles étaient ouvertes à la possibilité d'un accord.

La priorité pourrait également être donnée à un autre groupe "d'importance égale", identifié par une fondation que le créateur a créée pour préserver son héritage, avec l'accord du partenaire d'affaires et de vie d'Armani, Pantaleo Dell'Orco.

La fondation Armani et Pantaleo Dell'Orco détiennent respectivement 30% et 40% des droits de vote de la société, ce qui signifie qu'ils contrôleraient ensemble le groupe de mode à hauteur de 70%. La fondation conservera une participation de 30,1% en cas de cotation et de vente, précise le testament.

Pantaleo Dell'Orco, qui faisait partie du comité exécutif de la fondation, n'a pu être joint pour un commentaire. Un représentant de la fondation Armani s'est refusé à tout commentaire.

Selon les estimations d'analystes, la marque Armani pourrait valoir entre 5 et 12 milliards d'euros.

(Reportage d'Amy-Jo Crowley à Londres, Dominique Patton et Mathieu Rosemain à Paris, Lisa Jucca à Milan, avec la contribution d'Elisa Anzolin ; version française Coralie Lamarque ; édité par Kate Entringer)