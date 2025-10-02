Deux morts et quatre blessés graves dans un attentat devant une synagogue à Manchester

Après l'attaque à l'extérieur de la synagogue d'Heaton Park, à Manchester, en Angleterre, le 2 octobre 2025 ( AFP / Paul Currie )

Deux personnes sont mortes et quatre ont été grièvement blessées jeudi matin devant une synagogue très fréquentée pour la fête de Yom Kippour, à Manchester en Angleterre, dans un attentat dont l'auteur a été tué par la police.

Deux arrestations ont eu lieu à la suite de cette attaque qualifiée de terroriste par la police, au cours de laquelle un homme a dirigé sa voiture sur des gens se trouvant à l'extérieur de la synagogue d'Heaton Park à Crumpsall, dans le nord de l'agglomération de Manchester, avant de sortir de son véhicule et de s'en prendre à eux avec un couteau.

L'assaillant portait un gilet pouvant laisser penser qu'il avait un engin explosif, a ajouté la police du Grand Manchester, précisant que les forces de l'ordre l'avaient tué sept minutes après avoir reçu l'appel téléphonique ayant signalé l'attaque.

La police avait été contactée vers 9H30 (8H30 GMT) après qu'un témoin avait aperçu "une voiture foncer sur des personnes et un homme se faire poignarder". D'autres ont vu "un agent de sécurité" être "frappé avec un couteau".

Les deux morts dans l'attentat sont des membres de la communauté juive, a noté la police. Quatre personnes sont hospitalisées pour des blessures graves.

Le chef de l'unité antiterroriste de la police londonienne, Laurence Taylor, a révélé que deux personnes avaient été arrêtées dans le cadre de l'enquête, sans plus de précisions. Il a ajouté ne pas pouvoir révéler l'identité du suspect décédé pour des "raisons de sécurité".

Les nombreuses personnes présentes dans la synagogue au moment du drame ont d'abord été confinées dans le bâtiment avant d'en être évacuées, selon la police.

Jeudi après-midi, des dizaines d'habitants de la ville étaient rassemblés dans la rue de la synagogue, où un important dispositif de sécurité a été déployé et où des membres de la communauté juive se sont retrouvés pour prier.

"Je suis sous le choc, c'est incompréhensible", a réagi Josh Aronson, un journaliste de 39 ans, qui vit en face de la synagogue et a été confiné par la police à son domicile avant d'être évacué dans la matinée.

- "Horrifié" -

Le Premier ministre Keir Starmer, qui, tout comme le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk, s'est dit "horrifié", a écourté sa présence au sommet de la Communauté politique européenne à Copenhague pour retourner au Royaume-Uni et présider une réunion gouvernementale d'urgence.

Des policiers à l'extérieur de la synagogue d'Heaton Park, à Manchester, en Angleterre, à la suite d'une attaque le 2 octobre 2025 ( AFP / Paul Currie )

Il a annoncé le déploiement de "moyens de police supplémentaires" afin d'assurer la sécurité des synagogues à travers le Royaume-Uni.

"Rien ne laisse présager une menace accrue" à Londres, a toutefois fait savoir la police de la capitale dans un communiqué.

Le roi Charles III a déclaré être "profondément choqué et attristé".

L'ambassade d'Israël au Royaume-Uni a condamné cette attaque, "odieuse et profondément bouleversante", tandis que l'Union européenne a appelé à "continuer à lutter contre l'antisémitisme sous toutes ses formes".

L'attaque s'est produite le jour de la fête juive de Yom Kippour, la plus sainte du judaïsme. Pendant cette fête, les croyants se rendent habituellement plusieurs fois à la synagogue pour prier.

La population juive dans le Grand Manchester était évaluée à environ 28.000 personnes en 2021, selon l'organisation britannique Institute for Jewish policy Research.

L'organisation juive Community Security Trust (CST) a évoqué sur X une "attaque épouvantable".

Le président français Emmanuel Macron a dénoncé sur le même réseau social une "attaque terroriste antisémite". Son ministre de l'Intérieur démissionnaire, Bruno Retailleau, a demandé aux préfets de renforcer les "lieux fréquentés par la communauté juive".

Le Royaume-Uni a connu une augmentation du nombre des incidents antisémites ces dernières années, avec un pic depuis le 7 octobre 2023.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer à Copenhague après l'attaque à l'extérieur de la synagogue d'Heaton Park, à Manchester, en Angleterre, le 2 octobre 2025 ( POOL / Suzanne Plunkett )

La CST en a recensé 1.521 au cours des six premiers mois de 2025, soit une baisse par rapport au record de 2.019 au premier semestre 2024.

Toutefois, le chiffre de cette année est le deuxième plus élevé jamais enregistré, a affirmé l'organisation caritative, qui surveille l'antisémitisme en Grande-Bretagne depuis 1984.

Cette attaque intervient également à quelque jours du deuxième anniversaire de l'assaut meurtrier du Hamas dans le sud d'Israël, le 7 octobre 2023, qui a fait 1.219 morts, en majorité des civils, d'après un bilan établi par l'AFP à partir de données officielles.

En représailles, l'armée israélienne a déclenché une vaste offensive dans la bande de Gaza qui a fait 66.055 morts, en majorité des civils, selon les chiffres du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, jugés fiables par l'ONU.