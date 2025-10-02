L'Europe, hormis Londres, finit dans le vert avec les nouvelles technologies

Le logo d'Euronext

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes, hormis Londres, ont terminé en hausse jeudi, portées par l'optimisme sur les nouvelles technologies et des perspectives renforcées de baisses des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed).

À Paris, le CAC 40 est repassé au-dessus du seuil symbolique des 8.000 points, finissant sur un gain de 1,13% à 8.056,63 points. Le Footsie britannique a lui inscrit un record en séance à 9.475,07 points avant de terminer en repli de 0,20%, plombé notamment par le secteur de l'immobilier (-0,95%). Le Dax allemand a progressé de 1,35%.

L'indice EuroStoxx 50 a gagné 1,26% et le FTSEurofirst 300 0,64%. Le Stoxx 600 a touché un sommet sans précédent à 569,88 points avant de boucler la séance sur une hausse de 0,59%. Il a été propulsé par l'automobile (+2,30%), le luxe (+2,37%) et les nouvelles technologies (+2,44%).

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones recule de 0,10%, le Standard & Poor's 500 fléchit de 0,04%, tandis que le Nasdaq grappille 0,26%. Ces deux derniers indices ont cependant enregistré de nouveaux pics en début des échanges.

La fermeture partielle des activités de l'administration fédérale américaine ("shutdown"), sur fond de paralysie budgétaire, n'inquiète pas pour le moment les marchés.

Cette paralysie a cependant empêché la publication de l'indicateur des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis, prévu ce jeudi, tandis que le rapport officiel du département américain du Travail sur les créations de postes, le chômage et les salaires, prévu vendredi, est lui aussi menacé.

En l'absence de nouveaux indicateurs, les investisseurs se sont concentrés sur la dernière enquête du cabinet ADP qui montre une dégradation du marché du travail, relançant ainsi la perspective d'un nouvel assouplissement monétaire de la Fed.

VALEURS EN EUROPE

Thales a bondi de 3,40% après avoir touché un niveau record en séance, Kepler Cheuvreux ayant relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver".

Stellantis, dont les immatriculations en Italie ont bondi de 15,3% en septembre selon les données du ministère italien des Transports, a grimpé de 8,33%.

Ferrari a avancé de 2,73% après le relèvement par HSBC de sa recommandation sur le constructeur automobile italien de "conserver" à "acheter".

Les groupes européens de semi-conducteurs ASMI, ASML, Soitec et BESI ont progressé de 2,73% à 6,56% après les accords cadre conclus par Samsung Electronics et SK Hynix pour la fourniture de puces à OpenAI, dans le cadre du projet Stargate.

Tesco est monté de 5,28% à la faveur d'une révision à la hausse de sa prévision de bénéfice annuel après un été fructueux.

Novo Nordisk a pris 1,25% à la faveur d'une recommandation de l'Association européenne pour son traitement de l'obésité.

Le secteur européen de la santé a progressé de 0,41% après le rallye de la veille lié à un accord entre l'administration américaine et Pfizer, qui a atténue l'incertitude dans ce compartiment.

INDICATEUR DU JOUR

Le taux de chômage en zone euro a augmenté un peu plus que prévu en août, à 6,3% de la population active, montrent les données d'Eurostat.

CHANGES

Le dollar se raffermit de 0,31% face à un panier de devises de référence après quatre séances consécutives de repli, alors que les cambistes tentent d'évaluer l'impact du shutdown aux Etats-Unis.

L'euro recule de 0,29%, à 1,1692 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3408 dollar (-0,51%).

Le bitcoin gagne 1,45% à 119,309,60 dollars.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans fait du surplace, à 4,1096%, dans des échanges tenus en l'absence de la publication d'indicateurs clés pour cause de shutdown.

Celui du Bund allemand à dix ans a cédé en clôture 1,5 point de base, à 2,6984%, et le deux ans a fini stable, à 2,0128%.

L'écart de rendement entre le Bund et l'OAT française à dix ans est au-dessus des 82 points de base, alors que les syndicats en France essaient de maintenir le Premier ministre Sébastien Lecornu sous pression.

PÉTROLE

Le marché pétrolier baisse pour une quatrième séance consécutive, le Brent ayant touché un plus bas depuis juin, en raison des craintes d'une offre excédentaire.

Le Brent reflue de 1,42% à 64,41 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) fléchit de 1,44% à 60,89 dollars.

L'Opep+ pourrait décider de relever sa production de pétrole à un maximum de 500.000 barils par jour en novembre, soit trois fois le niveau décidé en octobre, alors que l'Arabie saoudite cherche à regagner des parts de marché, ont rapporté trois sources proches des discussions.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)