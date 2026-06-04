Wall Street avance en ordre dispersé, pénalisée par les valeurs de l'IA

Les marchés américains évoluent sans direction claire jeudi, alors que les prises de bénéfices sur les grandes valeurs liées à l'intelligence artificielle pèsent sur les indices technologiques. Malgré une légère détente sur le front géopolitique au Moyen-Orient, le Nasdaq 100 recule de 1%, tandis que le S&P 500 évolue proche de l'équilibre. À l'inverse, le Dow Jones progresse de 1,5%.

Le principal facteur de pression sur les marchés provient du secteur des semi-conducteurs. Après la clôture de Wall Street mercredi, Broadcom a publié des résultats jugés mitigés par les investisseurs, notamment en raison de prévisions qui n'ont pas répondu aux attentes particulièrement élevées entourant les acteurs de l'intelligence artificielle.

Cette publication a déclenché un mouvement de prises de bénéfices sur l'ensemble du secteur. Broadcom chute ainsi de 15%, entraînant dans son sillage plusieurs valeurs plus volatiles comme Micron, Marvell Technology ou encore Arm.

Sur le plan géopolitique, les tensions au Moyen-Orient montrent quelques signes d'apaisement. À l'issue de deux jours de discussions à Washington, Israël et le Liban sont parvenus à un accord prévoyant la mise en oeuvre d'un cessez-le-feu ainsi que la création de "zones pilotes" placées sous le contrôle de l'armée libanaise, selon une déclaration commune relayée par Franceinfo.

Cette avancée diplomatique contribue à soutenir le sentiment des investisseurs, même si son impact reste pour l'instant limité face aux mouvements observés dans le secteur technologique.

Parmi les publications du jour, CrowdStrike a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes. Le titre recule néanmoins de 7,2%, les investisseurs s'inquiétant de l'augmentation significative des dépenses prévues par le groupe afin de renforcer ses investissements dans l'intelligence artificielle.

Cette réaction illustre une tendance observée depuis plusieurs semaines : les marchés continuent de soutenir les dépenses liées à l'IA, mais deviennent plus exigeants quant à leur rentabilité et à leur capacité à générer rapidement de la croissance.

Alphabet figure parmi les rares grandes valeurs technologiques à évoluer dans le vert. L'action gagne plus de 2,5% après l'annonce d'un partenariat stratégique entre IBM et Google Cloud.

Cette collaboration vise à lancer une nouvelle offre dédiée à l'accompagnement des entreprises dans le déploiement de l'intelligence artificielle à grande échelle ainsi que dans la modernisation de leurs infrastructures informatiques. IBM évolue pour sa part proche de l'équilibre.

Enfin, UnitedHealth signe l'une des meilleures performances du Dow Jones avec une progression de près de 6%, portée par plusieurs recommandations favorables d'analystes et des relèvements d'objectifs de cours dans le secteur de la santé.