Wall Street attendue dans le vert, la décrue du pétrole rassure

Les futures sur le S&P 500 ( 0,5%) et le Nasdaq 100 ( 0,9%) présagent une ouverture confiante ce mardi à Wall Street, une décrue des cours du pétrole venant nourrir la confiance avant le symposium de Jackson Hole et les résultats trimestriels de Nvidia, les deux rendez-vous majeurs de la semaine.

La décrue des cours du pétrole...

Les investisseurs peuvent se satisfaire de voir les cours du pétrole se détendre, avec un baril de WTI (West Texas Intermediate) en recul de 3,5% à 82,2 USD et un baril de Brent de la mer du Nord en baisse de 2,7% vers 89,4 USD.

"Bien que le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, ait annoncé le lancement de l'opération Paria économique contre l'Iran, la réaction du marché a conclu que cette mesure confirme que l'administration américaine ne cherche pas à provoquer une escalade militaire", explique Samer Hasn, analyste principal de marché chez XS.com.

Selon ce professionnel, ce virage rapide de Washington vers un blocus économique "pourrait découler du désir de l'administration américaine d'abandonner cette guerre, au moins temporairement, sans l'affirmer explicitement ni déclarer une fausse victoire".

"Je ne pense pas que Donald Trump veuille faire grimper à nouveau l'inflation des prix de l'énergie avant les élections décisives de mi-mandat", explique Samer Hasn, qui pointe aussi les tensions sur les rendements obligataires, attribuables selon lui notamment à la menace inflationniste.

...nourrit la confiance avant Jackson Hole...

Cette relative éclaircie sur le front géopolitique met les investisseurs en confiance à l'approche des rendez-vous importants de cette semaine, en particulier le traditionnel symposium des banquiers centraux, organisé comme tous les ans à Jackson Hole par la Réserve fédérale de Kansas City, à partir de jeudi.

Ils devraient se montrer particulièrement attentifs au discours du nouveau président de la Fed, Kevin Warsh. Programmé vendredi, ce discours constituera sans doute une nouvelle occasion de justifier le "changement de régime" qu'il souhaite imposer au fonctionnement de la Fed.

En dehors de ce rendez-vous phare, la semaine verra paraître de nombreuses statistiques américaines, telles que l'indice de confiance du Conference Board, une nouvelle estimation de la croissance du PIB, les revenus et dépenses des ménages, ou encore l'indice des prix PCE.

...et les résultats trimestriels de Nvidia

Sur le front de la vie des entreprises, c'est surtout la publication des résultats trimestriels de Nvidia qui retiendra l'attention, une publication qui, ces dernières années, "a souvent constitué un événement macroéconomique majeur en soi", selon Deutsche Bank.

"Une publication supérieure aux attentes et une révision à la hausse des objectifs entraîneront-elles une réaction ?", s'interroge toutefois Wedbush, rappelant que si Nvidia a largement dépassé les attentes les trois dernières fois, le cours de l'action est resté quasiment inchangé par rapport à octobre dernier.

Si la saison des résultats touche globalement à sa fin aux États-Unis, d'autres publications notables sont attendues cette semaine, en particulier dans le secteur américain des logiciels, avec des groupes comme Intuit, Salesforce ou Autodesk.

Des valeurs en mouvement

Dans l'actualité du jour, United Airlines annonce la plus importante expansion de son réseau international de son histoire en 2027, avec l'ajout de 10 nouvelles villes internationales et de trois nouvelles liaisons à travers l'Europe et l'Asie, ainsi que l'inauguration de son tout dernier avion long-courrier.

Accenture fait part de l'acquisition de McCoy, un partenaire néerlandais spécialisé dans la transformation SAP pour les entreprises de taille moyenne, renforçant ainsi sa capacité à aider les entreprises de ce segment à moderniser leurs opérations, à adopter l'IA et à stimuler leur croissance.

KKR annonce la signature d'accords définitifs selon lesquels ses fonds gérés acquerront Ci Flavors, plateforme japonaise de marques de beauté et de produits de style de vie, auprès de l'ensemble de ses actionnaires actuels, dont son fondateur et L Catterton.