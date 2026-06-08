Wall Street ancrée dans le vert

Les places financières américaines s'affichent en belle hausse après une heure et demie de cotation. Outre des achats à bon compte après leur forte baisse de vendredi, elles semblent plutôt optimistes face à la situation au Moyen-Orient.

Le Dow Jones progresse de 0,50%, le S&P 500 avance de 1,10%, et le Nasdaq Composite s'adjuge 1,70% après une chute de 4,18% vendredi, pénalisé par la chute des valeurs technologiques et notamment celles liées à l'IA. Ces dernières ont été "victimes" d'un rapport mensuel sur l'emploi plutôt flatteur qui laisse présager d'une hausse des taux d'intérêt de la Fed à court terme.

Aujourd'hui, une chasse aux bonnes affaires s'opèrent sur ce type d'actions, les investisseurs semblant en outre rassurés par les propos de Donald Trump sur la guerre.

Si cette nuit l'Iran a visé Israël, impliquant des représailles de l'Etat hébreu, l'armée de la République islamique a depuis annoncé l'arrêt de ses frappes, tout en promettant des "actions plus sévères" si Israël poursuivait ses "agressions" dans le sud du Liban.

De son côté, le président des Etats-Unis a indiqué : "les deux parties, Israël et l'Iran, cherchent à conclure un cessez-le-feu immédiat ! Les négociations finales en vue d'un accord de paix sont en cours, sous réserve que l'ignorance ou la stupidité ne viennent pas les faire dérailler. Le blocus restera en place et pleinement appliqué jusqu'à ce qu'un accord définitif soit conclu. Les choses devraient avancer rapidement".

Depuis ces différentes annonces, les cours du pétrole ont amorcé une décrue. A New York, le WTI cède 0,95%, à 91,83 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord recule de 0,75%, à 94,65 dollars.

Sur le marché des devises, le dollar recule face à la monnaie unique (-0,19%) et se négocie contre 0,8663 euro.

En ce qui concerne la micro et la macro-économie

Aucune statistique d'envergure n'est programmée ce lundi outre-Atlantique. L'agenda sera nettement plus chargé dès mardi avec la balance commerciale ainsi que les ventes de logements existants du mois de mai. Toutefois, le principal rendez-vous aura lieu mercredi avec les chiffres de l'inflation de mai. L'indice des prix à la consommation est attendu en hausse de 0,3%, portant la progression en rythme annuel à 4,2%, après 3,8% en avril.

Au niveau des sociétés, Accenture a fait part du lancement, avec le Software Engineering Institute (SEI) de l'Université Carnegie Mellon, d'un modèle de maturité de l'adoption de l'IA, un cadre validé par la recherche "conçu pour aider les organisations à dépasser le stade de l'expérimentation en IA afin de déployer l'intelligence artificielle à grande échelle avec des résultats mesurables et reproductibles".

L'autorité britannique de la concurrence a déclaré qu'elle venait de lancer une enquête sur le rachat par eBay de l'entreprise de mode d'occasion Depop, fondée au Royaume-Uni, une décision qui illustre ses craintes concernant les répercussions de l'opération en matière de concurrence sur le marché.

SLB a annoncé aujourd'hui que sa coentreprise OneSubsea a remporté un contrat auprès de bp pour la fourniture d'un système de surpression (boosting) sous-marin destiné au projet Thunder Horse, un développement situé dans la partie profonde du golfe du Mexique.

Workday a annoncé un plan d'investissement de plus de 200 millions d'euros en France au cours des trois prochaines années, plan qui "vise à aider les organisations françaises à adopter une IA responsable dans les domaines des ressources humaines et de la finance, à développer la prochaine génération de talents de l'IA et à renforcer un écosystème local de partenaires de confiance ainsi que des infrastructures cloud souveraines".

Enfin, Campbell's a publié un bénéficie par action ajusté en diminution de 32% à 0,50 dollar au titre de son 3e trimestre 2025-2026, dépassant toutefois légèrement le consensus de marché, qui était de 0,48 dollar, ainsi qu'un Ebit ajusté, ou profit opérationnel ajusté, en recul de 24% à 274 millions de dollars.